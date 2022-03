COACHING DAYS 2022: 5 INCONTRI ONLINE SULL’ORIENTAMENTO AL LAVORO

PER STUDENTI E LAUREANDI DEL POLO UNIVERSITARIO VICENTINO

Gli incontri, in programma dal 4 marzo al 29 aprile, sono organizzati dall’ufficio placement

dell’ESU di Verona, 4Job e Fondazione Studi Universitari di Vicenza

Per inserirsi con successo nel mondo del lavoro una buona preparazione è fondamentale, ma può non essere sufficiente: molto importante, infatti, è anche saper proporre al meglio la propria candidatura e, una volta entrati in azienda, dimostrare di avere adeguate attitudini comportamentali e relazionali, le cosiddette “soft skills”.

Su questi temi, l’ufficio placement dell’ESU di Verona, 4Job e Fondazione Studi Universitari di Vicenza organizzano due volte l’anno – per tutti gli studenti e i laureandi del polo universitario vicentino – i “Coaching Days”, un ciclo di seminari dedicati all’orientamento al lavoro.

L’edizione primaverile per il 2022 si svolgerà online e si articolerà in 5 incontri, il primo dei quali si terrà venerdì 4 marzo e sarà dedicato all’importanza di mettere a fuoco il proprio obiettivo professionale e alle strategie e azioni utili per realizzarlo.

Venerdì 11 marzo si parlerà invece dell’utilizzo dei social media (in particolare di LinkedIn) al fine della ricerca del lavoro, ma anche di come i profili social dei candidati vengano in misura sempre maggiore analizzati dai selezionatori.

Si proseguirà quindi venerdì 25 marzo con un incontro dedicato a “soft skills ed etica del lavoro”, sulle competenze trasversali e sulla loro importanza sia per la ricerca del lavoro, sia in un colloquio, sia ancora nella gestione del proprio futuro lavorativo e non solo, data la loro importanza per la costruzione della propria identità personale.

I Coaching Days riprenderanno quindi venerdì 22 aprile con un appuntamento dedicato alla preparazione del curriculum e della lettera motivazionale e alla gestione efficace di tutte le fasi del processo di selezione.

Infine, venerdì 29 aprile i partecipanti avranno la possibilità di simulare un vero e proprio colloquio di lavoro, per riflettere su alcune dinamiche relazionali e comunicative e imparare ad evitare gli errori più comuni che i candidati commettono in fase di colloquio.

La partecipazione ai Coaching Days è gratuita ed è riservata a tutti gli studenti e laureandi del polo universitario di Vicenza. Info su www.esu4job.it