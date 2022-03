Circolo Veneto Automoto d’Epoca: “La Leggenda di Bassano 2022”

La Leggenda di Bassano 2022 apre le iscrizioni e annuncia grandi novità

Il Circolo Veneto Automoto d’Epoca organizza la 27esima edizione de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto” che si svolgerà a Bassano del Grappa dal 23 al 26 Giugno 2022. Tra i partecipanti sono già arrivate molte conferme (anche internazionali) e c’è grande attesa per un “evento nell’evento”: la celebrazione dei 75 anni di O.S.C.A. – Fratelli Maserati.

Il Circolo Veneto Automoto d’Epoca, forte dei suoi sessant’anni di storia, organizza la 27esima edizione de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto” che si svolgerà a Bassano del Grappa dal 23 al 26 Giugno 2022. Sono aperte le iscrizioni per vivere tre giorni davvero “Leggendari”: solo chi ci sarà potrà raccontarli!

L’evento si conferma unico nel panorama del motorismo storico internazionale, coniugando luoghi incantati, autovetture uniche e piloti straordinari. Il percorso infatti – come da tradizione – si sviluppa tra le strade e i passi delle Dolomiti, un contesto di pregio naturalistico inserito nel patrimonio dell’UNESCO. Un punto di forza che contraddistingue La Leggenda di Bassano, patrocinata dai Ministeri della Cultura e del Turismo e inserita nell’ASI Circuito Tricolore.

Questi paesaggi mozzafiato creano insieme ad auto bellissime e ricche di storia un connubio vincente. Tante conferme sono già arrivate e quest’anno, oltre agli amici appassionati che anno dopo anno vivono l’evento come fosse la prima volta, c’è grande attesa per la partecipazione degli equipaggi provenienti dai Paesi anglosassoni, assenti nell’ultima edizione a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Tra gli altri, i “Bentley Boys” daranno certamente lustro alla manifestazione grazie alle loro prestigiose auto e al loro spirito aggregante, capace di animare l’evento e renderlo un vero show per appassionati di auto e non.

A tal proposito, l’obiettivo dichiarato degli organizzatori è rendere La Leggenda di Bassano sempre più un momento di festa per il territorio e per la Regione Veneto, che patrocina l’evento. Mai come in questa edizione il divertimento e lo spettacolo saranno i veri protagonisti, da sempre caratterizzato da un clima conviviale e di amicizia. Tra le tante iniziative in programma, il CVAE con orgoglio può già annunciare un “evento nell’evento”: La Leggenda di Bassano darà il via alle celebrazioni ufficiali del 75° anniversario dalla fondazione di O.S.C.A. – Fratelli Maserati. Sarà un momento atteso a livello internazionale, impreziosito dalla reunion dei più noti collezionisti e dalla presenza di una selezione speciale delle più belle vetture dello storico marchio bolognese.

Come ogni anno non mancheranno le sorprese grazie a ospiti d’eccezione e alla collaborazione degli sponsor che hanno sempre creduto ne La Leggenda di Bassano, anche nei periodi più difficili degli ultimi due anni. L’evento vuole quindi essere anche un tributo al territorio e alle persone che hanno sempre dato il proprio supporto: per questo motivo non mancheranno momenti pensati per valorizzare le ricchezze paesaggistiche e culturali che faranno da cornice a questi tre giorni leggendari.

La voglia di ripartire è davvero tanta e il conto alla rovescia è iniziato! E’ possibile iscriversi in pochi passaggi direttamente dal sito www.laleggendadibassano.com oppure scrivendo a leggendadibassano@gmail.com.