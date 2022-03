CCIAA Vicenza: bando di contributi dedicato alle imprese della filiera del turismo

IMPRESE DEL TURISMO: DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

FONDI PER LA PROMOZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Rispetto allo scorso anno, per l’edizione 2022 del bando l’Ente Camerale Berico

ha incremento i fondi stanziati, per un totale di 135 mila euro.

Sarà possibile inviare le domande dal 24 marzo, mentre giovedì 17 marzo si terrà

un webinar per presentare alle imprese tutte le informazioni utili per partecipare

Prima la pandemia, ancora non del tutto superata, quindi le ripercussioni attese per la crisi ucraina e le sanzioni nei confronti della Russia: è un momento delicato per le imprese della filiera del turismo, per le quali diventa più che mai importante investire nella promozione e nell’attrattività delle proprie strutture.

Su questo fronte, un aiuto importante arriva anche dalla Camera di Commercio di Vicenza, che per la nuova edizione del bando di contributi dedicato alle imprese della filiera del turismo ha ulteriormente alzato la dotazione finanziaria prevista: dai 110 mila euro dello scorso anno ai 135 mila euro per il 2022.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 24 marzo (e fino al 14 aprile), mentre per giovedì 17 marzo alle 14.30 è in programma un webinar attraverso il quale le imprese interessante potranno ricevere tutte le informazioni utili per partecipare.

Particolarmente ampia è sia la tipologia sia di attività che possono beneficiare dei contributi, sia il tipo di investimenti finanziabili (suddivisi in Linea A e Linea B).

Il bando prevede un contributo di 1.500 euro per spese minime di 3.000 euro sostenute dal 1 ottobre 2021 al 31 ottobre 2022; inoltre alle imprese in possesso del rating di legalità saranno attribuiti ulteriori 200,00 euro.

Molto ampia, come anticipato, è la tipologia di investimenti ammessi al finanziamento per la Linea A): la progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie offline e online per la promozione della stagione turistica 2022/23; la produzione e l’aggiornamento dei nuovi prodotti e strumenti promozionali (sito web, stampa cataloghi, brochure etc); azioni di digital marketing su portali di promozione turistica; l’acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment, nonché canoni per utilizzo di piattaforme online; l’inserimento e/o il mantenimento su piattaforme di prenotazione turistica, marketplace (B2B, B2C e I2C); le traduzioni dei testi aziendali finalizzate alla predisposizione di portfolio prodotti; servizi fotografici e altro ancora, inclusi gli investimenti per pratiche di gestione d’impresa improntate ai criteri del rispetto ambientale e della valorizzazione del territorio e delle produzioni locali. Per quanto riguarda la Linea A), potranno presentare domanda di contributo alberghi e altre strutture ricettive a scopo turistico, società di noleggio di mezzi di trasporto con e senza conducente, noleggi di attrezzature sportive e ricreative, agenzie di viaggio, tour operator e altre società di servizi collegate al turismo, oltre a gestori di parchi divertimenti e parchi tematici.

Parallelamente, potranno essere oggetto di finanziamento, all’interno della Linea B), anche l’acquisto di paraventi, tende di contenimento e parapetti in pvc trasparente, tavoli, sedie, poltroncine, ombrelloni, fioriere, lampade per l’illuminazione dei plateatici esterni, lampade riscaldanti, generatori di calore elettrici, paratie e pedane amovibili, oltre a colonnine e stazioni di ricarica per e-bike e per auto elettriche. Per quanto riguarda la Linea B), potranno presentare domanda di contributo alberghi e altre strutture ricettive ma anche i pubblici esercizi attivi nei comuni montani e nei comuni a maggiore vocazione turistica.

Al fine di consentire di ampliare le aziende del territorio beneficiare dei contributi camerali, sono escluse dal bando le imprese che risultano essere già state ammesse alla graduatoria del “Bando per la Filiera Turistica” della Camera di Commercio nell’edizione del 2021 (21FT).

Sul sito della Camera di Commercio di Vicenza è possibile trovare sia il link per iscriversi al webinar informativo in programma giovedì 17 marzo, sia tutta la documentazione per presentare la domanda di partecipazione al bando.

Il tutto per sostenere un settore – quello del turismo – che come anticipato è ancora lontano dai livelli pre-pandemia: nella provincia Vicentina, tra gennaio e ottobre 2021, le presenze turistiche sono state 1.392.242, dato superiore del 28,8% rispetto all’analogo periodo 2020, ma ancora ben lontano dai livelli del 2019 (che aveva fatto segnare 1.916.641, sempre tra gennaio e ottobre).