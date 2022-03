Caritas Diocesana Vicentina: al via due nuovi Gruppi di Auto Mutuo Aiuto

Povolaro e Caldogno: al via due nuovi Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per persone che stanno vivendo un lutto.

In programma, il 7 e 16 marzo, due serate per presentarli e per parlare di come condividere e trasformare il dolore.

Il servizio-segno “Lutto, solitudine ed esperienza del limite” di Caritas Diocesana Vicentina lancia due nuovi Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per persone che stanno vivendo un lutto.

Il primo, denominato “Voce del silenzio” e istituito in collaborazione con l’Unità Pastorale di Dueville, avrà sede a Povolaro di Dueville e sarà presentato lunedì 7 marzo alle 20,30 nella Casa della Gioventù in Piazza Redentore 72 (dove si riunirà il primo e terzo lunedì del mese, dalle 17.30 alle 19), nel corso di una serata intitolata “Attraversare il dolore per trasformarlo, nel tempo della pandemia”.

Il gruppo di Caldogno, denominato “Insieme per ricominciare” e istituito in collaborazione con il Vicariato di Castelnovo, avrà sede nel Centro Comunitario in via Torino 6, dove si riunirà il primo e terzo lunedì del mese dalle 19 alle 20,30 e dove sarà presentato mercoledì 16 marzo alle 20,30, nel corso di un incontro intitolato “Narrare e condividere il dolore per trasformarlo”.

Entrambi gli incontri e i gruppi sono rivolti a tutte le persone che si interrogano sulla morte e sulla vita e che sono state toccate dalla perdita di una persona cara (coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, amico/a).

Gli obiettivi dei due gruppi, che si aggiungono agli altri 14 presenti sul territorio diocesano, sono: offrire uno spazio per condividere la storia del proprio dolore, dei propri sentimenti e delle proprie difficoltà; favorire l’ascolto di altre persone che hanno vissuto esperienze simili; imparare ad elaborare positivamente il proprio cordoglio, individuando modalità costruttive per gestire momenti di sofferenza e di solitudine.