“Canevaroli opera omnia” e “Asparago & contorni”

PRESENTAZIONE DEI LIBRI DI OTELLO FABRIS

Biblioteca Internazionale “La Vigna” – Vicenza, contra’ Porta S. Croce, 3

Giovedì 31 marzo | ore 18.00

Giovedì 31 marzo alle ore 18.00 si terrà alla Biblioteca Internazionale “La Vigna” la presentazione dei libri “Canevaroli opera omnia” e “Asparago & contorni” di Otello Fabris, storico della gastronomia di origine bassanese che da sempre si occupa dello studio e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico dei luoghi in cui vive.

E’ un nuovo incontro del ciclo LIBER&LECTIO, una serie di incontri culturali promossi dal Consiglio Scientifico della Biblioteca “La Vigna” su temi attuali, ma con radici antiche, a rispecchiare il prezioso patrimonio della Biblioteca, con opere che dal XV secolo arrivano ai giorni nostri.

L’appuntamento viene proposto come Living Lab del progetto europeo “Cities 2030” – Co-creating resilient and susTaInable food systEms towards FOOD2030”, a valere sul bando “FOOD 2030 – Potenziare le città come agenti di trasformazione del sistema alimentare”, nell’ambito del Programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020. Il progetto, incentrato sui temi dell’economia circolare e della creazione di laboratori sull’urban food, si concluderà nel 2024. Coordinato dall’Università Ca’ Foscari Venezia, “Cities 2030” vede tra i partner il Comune di Vicenza e tra i partner associati la Biblioteca “La Vigna”.

I LIBRI DI OTELLO FABRIS

Canevaroli opera omnia: viti, vigneti, vino, gente della Terra di Bassano

(Editrice Artistica Bassano 2020)

Se ancora ci fosse bisogno di stabilire quanto la cultura possa diventare motore dell’economia, questa opera di Otello Fabris sarebbe utilissima nel dimostrarlo. L’insospettabile pedigree del mondo della viticoltura bassanese viene qui arricchito da illustrissime testimonianze, stilate non solo da Andrea Palladio, ma da Jacopo Bassano, Teofilo Folengo, e via di seguito, fino al fiero oste che pianta con orgoglio i suoi fiaschetti di Vespaiolo sul tavolo dei suoi avventori. C’è stato e sicuramente continuerà ad esserci un turismo del vino in questa zona benedetta dal sole e dal clima, dalla bellezza del paesaggio, con un grande vantaggio per i settori economici legati all’ospitalità e alle tipicità.

Asparago & contorni

(Editrice Artistica Bassano 2022)

Continua il percorso di Otello Fabris nella storia della gastronomia veneta con questa opera dedicata al più celebrato e caratteristico dei cibi della tavola bassanese: l’asparago. E’, al solito, una divertente e molto personale indagine che dalle allegre tavolate giovanili coinvolge l’esplorazione dei “contorni”: documenti, memorie, dipinti, con un particolare accento su questi. Il testo diventa così anche un libro d’arte, con un’inattesa rassegna di stupende nature morte, deliziando, oltre il palato, anche l’occhio che, come ben si sa, esige sempre “la sua parte”.

INTERVENTI

Danilo Gasparini, Presidente del Consiglio scientifico della Bibl. Int. “La Vigna”

Otello Fabris, autore

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

In presenza: sono richiesti Green Pass Rafforzato, mascherina FFP2 e prenotazione obbligatoria presso la segreteria della Biblioteca Internazionale "La Vigna"

Online su piattaforma Zoom: https://bit.ly/3tBOT5h

