Campagna Amica Vicenza: ricco weekend di appuntamenti al mercato coperto.

Dallo show cooking per la Festa del Papà ed in occasione del Vi Off, alla scoperta dei Sigilli di Campagna Amica, ma non solo…

Riflettori puntati sui Sigilli di Campagna Amica ed i prodotti tipici vicentini al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, in occasione della Festa del Papà e del Vi Off.

Sarà un weekend all’insegna di ciò che abbiamo di più prezioso: i nostri effetti e, naturalmente, i preziosi in esposizione in occasione di VicenzaOro.

La Festa del Papà ha origine nei primi decenni del XX secolo, per festeggiare la paternità ed i padri in generale. Alla fine dell’Ottocento, la Chiesa Cattolica proclamò San Giuseppe, festeggiato proprio il 19 marzo, protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale.

“Il mercato coperto di Vicenza – spiega il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – non è solo un luogo dove si possono trovare le eccellenze agroalimentari del territorio, proposte direttamente da chi, con dedizione e pazienza, le produce, ma anche un contenitore di proposte culturali e di intrattenimento, per contribuire ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini rispetto alla tutela del territorio e delle sue prelibatezze”.



Sabato 19 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, Susy dell’azienda agricola Il Giglio Rosso proporrà per la Festa del Papà, in occasione di Vi Off “Golden Green” lo show cooking “L’Oro in bocca” con degustazione dei tesori del territorio berico. L’evento è realizzato da Coldiretti e Campagna Amica Vicenza con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Domenica 20 marzo, dalle 16 alle 17, l’Agriturismo Le Poscole al Canton proporrà il kit-colazione della tradizione del contadino in chiave rivisitata, “Non tutto l’oro luccica”. Una sorta di cofanetto dove sono raccolti i “preziosi” del Vicentino per fare uno spuntino fresco e salutare.

Sempre domenica, dalle 16 alle 17, la Fattoria Didattica di Carlan Agnese proporrà al Vi Off – Golden Green Factory, in Corso Palladio 72 a Vicenza, il coinvolgente laboratorio per bambini e famiglie sul tema sostenibilità “Gioco, riciclo e creo”. E, contemporaneamente, avrà luogo il Talk: “Andar per campagne: mangiare bene, vivere la natura. Agricoltura e territorio da vivere”, con la partecipazione di Riccardo Lotto, presidente di Terranostra Vicenza – Associazione Agrituristica di Coldiretti Vicenza, che verrà intervistato dalla giornalista Margherita Grotto.