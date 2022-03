Camisano Vicentino: comunicato Cereal Doks

Incendio di una caldaia in mattinata nello stabilimento

Cereal Docks di Camisano Vicentino

Questa mattina si è verificato l’incendio di una caldaia nello stabilimento Cereal Docks di via Cà Marzare a Camisano Vicentino. Non si registrano feriti.

Intorno alle ore 9.00, una caldaia in fase di installazione e collaudo in una delle centrali termiche situate al di fuori degli impianti produttivi dell’azienda, per cause in via di accertamento, ha preso fuoco provocando uno scoppio e la fuoriuscita di fumo.

Il tempestivo intervento della squadra antincendio aziendale ha consentito di isolare immediatamente l’area e di circoscrivere l’incendio.

Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, le forze di polizia e l’Arpav per effettuare i necessari controlli ambientali.

In una nota da poco diffusa, Arpav conferma che non sono state rilevate problematiche di carattere ambientale.

L’impianto termico coinvolto nell’incendio era in fase di precollaudo ed era ancora in gestione da parte della ditta fornitrice. A partire dai prossimi giorni, saranno effettuate le verifiche e i sopralluoghi necessari a chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tutte le attività produttive e il transito dei mezzi per il carico delle merci sono ripresi dopo la messa in sicurezza dell’area.