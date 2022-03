Bassano del Grappa: Concerti d’Aprile

PER IL TEMPO DELLA PASQUA E DELLA SOLIDARIETA’

Il 6, 9 e 12 aprile tre concerti con protagonisti il Coro e l’Ensemble strumentale del Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, l’Orchestra a fiati della Filarmonica Bassanese e il nuovo progetto musicale Orchestra Frau Musika.

Pasqua in musica a Bassano del Grappa: in programma, per il mese di aprile, tre concerti ad ingresso gratuito dedicati al grande repertorio barocco della musica sacra per il Tempo di Pasqua e alla solidarietà verso il popolo ucraino. Un’iniziativa che unisce la Città di Bassano del Grappa con la Parrocchia di Santa Maria in Colle, l’Orchestra Filarmonica Bassanese, il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto e la neonata Orchestra Frau Musika.

Aprono il programma, mercoledì 6 aprile alle 20.30 nel Duomo di S. Maria in Colle, il Coro e l’Ensemble strumentale del conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto che, con la direzione del Maestro Marco Berrini, propongono l’oratorio Membra Jesu Nostri di Dietrich Buxtehude. Capolavoro barocco composto nel 1680, Membra Jesu nostri è un raffinato e toccante ciclo di sette cantate che invita alla meditazione sul Cristo crocifisso, con uno sguardo che procede in senso ascendente dai piedi sino al volto. Un racconto musicale di rara bellezza e armonia che dona intima forma alla sofferenza attraverso sonorità quiete e composte. Buxtehude fu compositore e organista ineguagliato della chiesa di S. Maria di Lubecca. Grazie alla sua fama, la città tedesca divenne il fulcro delle attività musicali centroeuropee. Lo stesso Johann Sebastian Bach compì un lunghissimo viaggio a piedi dalla Turingia per conoscere l’illustre maestro e la sua opera.

A seguire, sabato 9 aprile alle 21.00 in Sala Da Ponte, l’Orchestra a fiati della Filarmonica Bassanese con il concerto Solidarietà in musica che propone anche una raccolta fondi in favore dei profughi dell’Ucraina, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria in Colle. L’orchestra diretta dal Maestro Davide Pauletto, proporrà una replica del concerto di San Bassiano con un repertorio che spazia dalla musica classica a celebri colonne sonore.

Una serata speciale a ingresso gratuito dedicata a chi, in questi giorni drammatici, ha dovuto lasciare il proprio paese a causa della guerra: la Filarmonica si unisce così al pubblico per trasformare la musica in un messaggio di unione, speranza e solidarietà, promuovendo valori di pace e fratellanza.

Chiude il programma, martedì 12 aprile alle 20.30 nella Chiesa di S. Francesco, Frau Musika: la nuova orchestra nata da un’idea del Maestro Andrea Marcon e sostenuta da Fondazione Cariverona, che per il suo debutto sceglie di eseguire la Johannes Passion di Johann Sebastian Bach. L’orchestra Frau Musika è un ensemble formato da giovani musicisti di varie nazionalità che suonano su strumenti originali, e sarà affiancata dal Coro del Friuli Venezia Giulia e da quattro voci soliste di statura internazionale: il soprano Julia Kirchner, il controtenore Carlos Mena, il tenore Jakob Pilgram e il basso Christian Wagner.

La composizione scelta per il debutto, la Passione secondo Giovanni, è fra le somme composizioni di Bach e pagina fondamentale della musica sacra di ogni tempo: nata con l’intento di rappresentare in musica il Vangelo durante i riti della Settimana Santa. Una composizione senza tempo, che si apre e si chiude con due superbe pagine corali e si snoda in straordinario equilibrio tra episodi lirici e drammatici, in un’opera di mirabile impatto espressivo.

“Ci auguriamo che “Concerti d’Aprile” diventi un altro momento ricorrente, ogni anno, nel nutrito programma di attività che l’Amministrazione ha progettato per la valorizzazione e promozione, anche turistica, della nostra Città” racconta l’ Assessore alla Cultura Giovannella Cabion: “In modo particolare quest’anno, concentrando il messaggio sul tempo della Pasqua e della Solidarietà vogliamo essere vicini a quanti desiderano la Pace, a quanti hanno bisogno di un momento di pace, di musica, di serenità”.

I concerti sono a ingresso gratuito previo ritiro di un tagliando di ingresso: per i concerti del 6 e 9 aprile, i tagliandi sono già disponibili presso lo IAT di Piazza Garibaldi (e anche dal sito della Filarmonica Bassanese per il concerto del 9 aprile); mentre per il concerto del 12 aprile i tagliandi saranno disponibili presso la Libreria Palazzo Roberti di Bassano e sulla piattaforma online Eventbrite.

In occasione dell’evento Solidarietà in musica, è anche già possibile sostenere la raccolta fondi, attraverso la Parrocchia di Santa Maria in Colle di Bassano del Grappa (informazioni su filarmonicabassanese.it).

Informazioni sulla rassegna Concerti d’Aprile: Ufficio IAT di Bassano, in Piazza Garibaldi 34 – tel. 0424 519917.

Foto di copertina: Filarmonica Bassanese