Bassano: caduta di un cavo elettrico di media tensione

Dalle ore 9.30, i vigili del fuoco stanno operando nel cortile di un’azienda in Via Portile a Bassano del Grappa per la caduta di un cavo elettrico di media tensione finito su alcune automobili e sulla parte esterna di due bomboloni di GPL interrati: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza la zona delimitando l’area, fino all’arrivo dei tecnici della rete elettrica. Le operazioni di isolamento e messa in sicurezza della rete sono in corso.