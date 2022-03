Bardiani CSF Faizanè: sette atleti al via della Milano-Torino

EDIZIONE DEDICATA AI VELOCISTI.

La Milano-Torino cambia veste e per l’edizione 2022 modifica il tradizionale arrivo su Superga, lasciando spazio ai velocisti. Tra i 7 atleti convocati dalla Bardiani CSF Faizanè velocisti di esperienza come Sacha Modolo e anche la giovanissima ruota veloce Iker Bonillo, insieme ad atleti dallo spunto veloce come Filippo Fiorelli e Martin Marcellusi.

Dopo numerose giornate di corsa World Tour e in attesa della Milano-Sanremo, il calendario italiano offre un’altra storica gara italiana, la Milano-Torino. Nell’edizione 2022 il percorso non prevederà il consueto arrivo su Superga, bensì lascerà spazio alle ruote veloci nell’arrivo di Rivoli. La Bardiani CSF Faizanè, e il direttore sportivo Mirko Rossato che guiderà gli atleti in ammiraglia, si presenterà quindi al via con una formazione potenzialmente molto veloce.

A guidare il team ci sarà l’esperto sprinter Sacha Modolo con 47 successi in carriera. Al suo fianco anche uno dei 3 atleti più giovani del roster, il giovanissimo sprinter spagnolo classe 2003 Iker Bonillo. Con loro un uomo veloce come Filippo Fiorelli, senza dimenticare il 21enne Martin Marcellusi. Completano il roster Alessandro Tonelli, reduce da una buona Tirreno Adriatico e sempre pronto ad animare la corsa all’attacco, Luca Covili e Fabio Mazzucco.

LA FORMAZIONE:

Sacha Modolo (1987)

Filippo Fiorelli (1994)

Alessandro Tonelli (1992)

Martin Marcellusi (2000)

Iker Bonillo (2003)

Luca Covili (1997)

Fabio Mazzucco (1999)

DS Mirko Rossato

La gara sarà trasmessa a partire dalle 14.50 in diretta su Raisport ed Eurosport.

All images can be used for editorial purpose only. Credits Bardiani – CSF – Faizanè & Sprint Cycling

BARDIANI CSF FAIZANÈ: 7 RIDERS TO THE START OF MILANO-TORINO, IN A SPECIAL EDITION DEDICATED TO SPRINTERS.

The Milano-Torino changes its final roads and for the 2022 edition it changes the traditional finish-line of Superga, leaving room to sprinters. Among the 7 riders called up by Bardiani CSF Faizanè experienced sprinters like Sacha Modolo and also the very young fast wheeler Iker Bonillo, together with fast riders such as Filippo Fiorelli and Martin Marcellusi.

After many days of World Tour race and waiting for the Milano-Sanremo, the Italian calendar offers another historic Italian race, the Milano-Torino. In the 2022 edition, the route will not include the usual finish-line on Superga, but will leave room for fast wheels in the finish-line of Rivoli. The Bardiani CSF Faizanè, and the sports director Mirko Rossato who will lead the riders in the teamcar, will therefore present himself at the start with a potentially very fast formation.

Leading the team will be experienced sprinter Sacha Modolo with 47 career successes. At his side also one of the 3 youngest riders on the roster, the very young Spanish sprinter born in 2003 Iker Bonillo. With them a fast man like Filippo Fiorelli, without forgetting the 21 year old Martin Marcellusi. Alessandro Tonelli completes the roster, returning from a good Tirreno Adriatico and always ready to animate the attacking race, together with Luca Covili and Fabio Mazzucco.

THE LINE-UP:

Sacha Modolo (1987)

Filippo Fiorelli (1994)

Alessandro Tonelli (1992)

Martin Marcellusi (2000)

Iker Bonillo (2003)

Luca Covili (1997)

Fabio Mazzucco (1999)

Sports Director: Mirko Rossato

The race will be broadcasted by Raisport and Eurosport starting from 2.50 pm