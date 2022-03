Bardiani CSF Faizanè: in Italia con la Coppi e Bartali

BARDIANI CSF FAIZANÈ: IL CALENDARIO ITALIANO DEL TEAM CONTINUA CON LA SETTIMANA INTERNAZIONALE COPPI E BARTALI

Al via un’altra intensa settimana per la Bardiani CSF Faizanè che sarà impegnata in 10 giornate di corsa in 6 giorni. In Belgio il team è atteso da 3 gare World Tour, ma il primo appuntamento sarà in Italia con la Coppi e Bartali al via questo martedì 22 marzo. 7 gli atleti della Bardiani CSF Faizanè pronti a prenderne il via.

Sarà la Settimana Internazionale Coppi e Bartali ad aprire una settimana di gare molto intensa per la Bardiani CSF Faizanè. Da questo martedì 22 a sabato 26 marzo 7 atleti del team saranno al via della storica gara a tappe italiana. 10 i team World Tour al via per una startlist di alto livello.

La Bardiani CSF Faizanè sarà al via con una formazione molto giovane, dall’età media di 22 anni dando spazio e opportunità a molti giovani del #GreenTeam. Tra i leader al via ci sarà il 23enne Filippo Zana, uno degli giovani di talento lanciati dal team in questi anni. Con lui lo scalatore Luca Covili che affiancherà ben 5 atleti neo-professionisti. Ci sarà infatti Alessio Martinelli, già vincente in questa stagione al GP Alanya. Con lui Omar El Gouzi, reduce dalla sua prima esperienza World Tour alla Milano-Sanremo. Completano la formazione Alex Tolio, Alessio Nieri e Alessandro Santaromita.

LA FORMAZIONE:

Filippo Zana (1999)

Luca Covili (1997)

Alessio Martinelli (2001)

Alex Tolio (2000)

Omar El Gouzi (1999)

Alessio Nieri (2001)

Alessandro Santaromita (1999)

DS Roberto Reverberi, Mirko Rossato

Ampia sintesi di ogni tappa sarà trasmessa ogni giorno dalle ore 18:50 su Raisport.

In questa settimana il team sarà inoltre impegnato in Belgio, con tre gare di livello World Tour, mentre domenica il GP Industria e Artigianato e il Trofeo Città di S Vendemmiano completeranno il calendario settimanale del team. Le formazioni per i questi appuntamenti saranno ufficializzate nei prossimi giorni.

BARDIANI CSF FAIZANÈ: THE ITALIAN CALENDAR WILL GOING ON WITH THE SETTIMANA INTERNAZIONALE COPPI E BARTALI.

Another intense week it’s beginning for Bardiani CSF Faizanè which will be involved in 10 days of racing in 6 days of calendar. In Belgium the team is expected from 3 World Tour races, but the first appointment will be in Italy with Coppi and Bartali starting this Tuesday 22 March. 7 Bardiani CSF Faizanè riders ready to ride.

The Coppi and Bartali will open a very intense week of competitions for Bardiani CSF Faizanè. From this Tuesday 22nd to Saturday 26th March 7 riders of the team will be at the start of the historic Italian stage race. 10 World Tour teams at the start for a high-level startlist.

Bardiani CSF Faizanè will start with a very young roster, from the average age of 22 yo, giving space and opportunities to many young riders of the #GreenTeam. Among the leaders at the start will be 23-year-old Filippo Zana, one of the talented young riders launched by the team in recent years. With him the climber Luca Covili who will support 5 neo-pros riders. In fact, there will be Alessio Martinelli, already a winner this season at GP Alanya. With him Omar El Gouzi, fresh from his first World Tour experience at the Milan-Sanremo. Alex Tolio, Alessio Nieri and Alessandro Santaromita will complete the line-up.

THE LINE-UP:

Filippo Zana (1999)

Luca Covili (1997)

Alessio Martinelli (2001)

Alex Tolio (2000)

Omar El Gouzi (1999)

Alessio Nieri (2001)

Alessandro Santaromita (1999)

DS Roberto Reverberi, Mirko Rossato

Highlights of each stage will be broadcasted every day from 6:50 pm on Raisport.

This week the team will also be racing in Belgium, with three World Tour level races, while on Sunday the GP Industria e Artigianato and the Trofeo Città di S Vendemmiano will complete the team’s weekly calendar. The formations for these appointments will be made official in the coming days.