Back to 90’s – Danny Milano & Gigi Cerin, 30 anni di musica e di passione

Back to 90’s – Danny Milano & Gigi Cerin

Disponibile in tutti gli store digitali dal 30 Marzo 2022.

Un sorriso … un sorriso lungo 30 anni e 30 canzoni è tutto ciò che nasce nel cuore e nella mente all’ascolto di questo lavoro gigante dei Deejay Produttori Vicentini, Danny Milano e Gigi Cerin.

Niente malinconia e men che meno l’idea di trovarsi di fronte ad uno stucchevole revival con “Back to 90s”, ma solo il grande feeling che unisce questi due artisti storici della musica dance all’italiana, con il pubblico che negli anni non ha mancato di gratificarli con migliaia di streaming sulle piattaforme on line più importanti.

Non è stato facile proporre “solo” 30 brani inediti, considerando la produzione ciclopica composta anche di oltre 130 singoli prodotti, già pubblicati e “danzati” in questi 30 anni, ma è bastato chiudere gli occhi e immergersi nelle atmosfere vagamente tecno se non propriamente funky, per capire che la scelta finale è più che azzeccata.

Tracce come “This is the night”, “Stay with me”, “For my heart”, “Top of the world”, ci ricordano che nulla passa nella musica soprattutto i brani creati con la passione di chi ha scritto un pezzo di storia degli anni magici dell’euro dance.

Non ci resta che ascoltare “Back to 90s”, alzare il volume e … sorridere … sorridere per 30 lunghi anni.

“Back to 90s” sarà inoltre un occasione per portare in vari locali, delle serate con la migliore dance anni 90 con i Dj- Produttori.www.dannymilano.com

Per vedere in anteprima il primo singolo estratto dall’album:

DON’T CLOSE-DANNY MILANO & GIGI CERIN feat. NAPO VOX

https://www.youtube.com/watch?v=70bvqAjvWrA

D.G.MILANO SESTOSENTO LABEL