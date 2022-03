Atleti Leosport: 34 volte primi

Oggetto: Aggiornamento attività regionale giovanile e campionati italiani di nuoto

Buongiorno! Inoltro uno (straordinario) aggiornamento in merito all’attività Veneta di nuoto.

Domenica 13 marzo con i campionati regionali assoluti è terminata l’attività giovanile in vasca corta. Nelle graduatorie conseguenti, gli atleti Leosport risultano 34 volte primi su 176 classifiche/anno di nascita. Per essere chiari, nella nostra regione, circa 1 primo posto su 5, è di marca Leosport!!

Ancora più soddisfacenti sono i risultati in ottica campionati Italiani: Leosport quest’anno riesce a qualificare ben 25 atleti per 85 gare, praticamente mezza squadra!!! Uno straordinario record per la società di Creazzo ed il piccolo gruppo di Verona!! Giada Alzetta, Nicole Santuliana, Lucia Scartozzoni, Sofia Sartori per le femmine, Tommaso Griffante ed Elia Codardini per i maschi, accedono ai campionati con 5 primi, 4 secondi e 4 terzi migliori posti nelle classifiche nazionali. Una stagione invernale da incorniciare!

Considerando che Thomas Ceccon non può più offrire il proprio contributo a livello giovanile, i compagni di squadra hanno dimostrato che l’attività agonistica in Leosport Creazzo è un punto di riferimento per il nuoto veneto. Ora incrociamo le dita per i campionati!