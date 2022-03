Asiago: soccorsa coppi di escursionisti in difficoltà

Ieri attorno alle 23 il Soccorso alpino di Asiago ha ricevuto l’allerta dalla Centrale del 118, per una coppia di escursionisti in difficoltà dopo una lunga passeggiata. Una coppia di cinquantenni trevigiani era infatti partita da Camporovere e, dopo essera salita a Cima Dodici e sull’Ortigara, aveva deciso di proseguire in discesa verso Piazzale Lozza. Marito e moglie si erano però trovati con la strada ancora innevata, perdendo l’orientamento. Poiché la zona è priva di copertura telefonica, avevano lanciato l’allarme quando il cellulare lo aveva permesso. Individuato il punto in cui si trovavano, i soccorritori sono partiti con jeep e motoslitta, per poi proseguire solo con i fuoristrada. Verso mezzanotte le squadre hanno individuato i due, li hanno caricati a bordo e accompagnati alla loro macchina.

