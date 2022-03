ARAV: latte veneto in pericolo

Forte denuncia di ARAV!

Il presidente Floriano De Franceschi: “Costi di produzione fuori controllo. Dieci settimane con questa escalation e per il settore non resterà che il de profundis”

Un tempo si passeggiava per le campagne e per le montagne vicentine e stalle e malghe erano praticamente ovunque. Il Veneto, regione vocata per gli allevamenti da latte, però, oggi sta risentendo violentemente della pesante situazione conseguente al conflitto in Ucraina, ma non solo.

Dietro alla guerra, infatti, c’è una speculazione galoppante che da anni sta attanagliando il comparto ed in particolare gli allevamenti, che sono giunti allo stremo. “La guerra in Ucraina, di cui rimaniamo fortemente colpiti per il patimento e non solo dei civili e di una terra che con noi ha, senza dubbio, in comune la vocazione agricola – spiega il presidente di Arav, Floriano De Franceschi – è divenuta il nuovo starter per l’ennesimo aumento delle materie prime. Dall’energia elettrica, al gas, all’alimentazione animale ed al gasolio. Un’escalation senza tregua e senza fine”.

Aumenti ingiustificati, dunque? Da anni il costo delle materie prime agricole continua a subire non ritocchi, ma sensibili aumenti, che si ripercuotono sul prezzo finale del prodotto, non interessando però un analogo livellamento dei prezzi pagati ai produttori. “Produttori e consumatori sono senza dubbio gli anelli deboli della catena – prosegue De Franceschi – che è dominata dal potere di chi ha in mano la finanza, con in testa la Grande distribuzione organizzata. Il prezzo del latte, rispetto all’aumento dei costi di produzione, è sempre più basso. E noi produttori siamo letteralmente presi per il collo, costretti ad accettare un pagamento inadeguato a generare un profitto, che non è ricchezza, ma liquidità da reinvestire nella nostra impresa per produrre del latte sempre migliore, per un consumatore ogni giorno più attento ed esigente rispetto alla salute ed al proprio benessere”.

I numeri parlano chiaro e basterebbero, da soli, a comprendere la gravità della situazione, senza commenti. “Rispetto a quasi due mesi fa – sottolinea De Franceschi – sono esplosi i costi di alimentazione per il rincaro, in primo luogo del mais, conseguente al blocco delle esportazioni dall’Ungheria, cui si aggiunge quello che non arriverà più né dall’Ucraina, né dalla Russia, mentre rimane stabile l’aumento dell’energia, è aumentato il costo dei trasporti e del gasolio agricolo, portando la differenza rispetto a dicembre 2020 a + 0,015 euro”.

L’analisi tecnica non mente. Arav ha fatto letteralmente i conti, com’è abituata a fare, per garantire qualità del latte e sostenibilità delle imprese allevatoriali venete. “Prendendo in considerazione due diverse modalità di alimentazione – evidenzia De Franceschi – una a secco, cioè con foraggi, l’altra con silomais, il risultato è senza dubbio preoccupante. Il costo di produzione di un litro di latte oscilla da 49,67 a 51,34 centesimi di euro. Alla stalla, però, il nostro latte non ci viene pagato in media più di 41 centesimi”.

La situazione è grave, ma potrebbe presto diventare drammatica. “Arav chiede alle istituzioni che si facciano parte attiva – conclude De Franceschi – per riportare un equilibrio necessario per cittadini ed imprese. È fondamentale che a tutti i livelli i nostri rappresentanti, dalla Regione del Veneto al Governo, chiedano a gran voce una concreta, veloce redistribuzione del valore del latte e dei suoi derivati lungo tutta la filiera senza la quale gli allevamenti e l’agricoltura in genere non potranno vedere futuro”.