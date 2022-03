Anthea Vicenza Volley: trasferta siciliana

Serie A2 femminile, trasferta siciliana per l’Anthea Vicenza Volley: sfida sul campo della Seap Dalli Cardillo Aragona

Domenica alle 17 a Porto Empedocle (Agrigento) secondo impegno per le biancorosse di Luca Chiappini nella poule salvezza

Nuovo avversario siciliano per l’Anthea Vicenza Volley nella poule salvezza di serie A2 femminile. Nella seconda giornata d’andata, le biancorosse di Luca Chiappini saranno di scena domenica alle 17 al Pala Moncada di Porto Empedocle (Agrigento) a domicilio della Seap Dalli Cardillo Aragona. Nel mirino, punti importanti dopo quello (seppur dal sapore agrodolce, contando il vantaggio di 12-8 al tie break non sfruttato) casalingo di venerdì scorso contro la Sigel Marsala.

Per Cheli e compagne, è importante alimentare la classifica nella lotta per il secondo posto (che garantirebbe, al contrario dei seguenti, la salvezza), ora occupato dal Club Italia Crai dopo il 3-0 della prima giornata proprio contro Aragona. L’Anthea insegue le azzurrine a una lunghezza e nel decisivo mini-campionato finale (otto giornate in tutto) aver continuità è fondamentale.

“Aragona – commenta coach Chiappini – è una squadra che ha due terminali d’attacco importanti come l’opposto Stival e la banda Dzakovic, oltre a poter contare su una regista esperta come Caracuta, brava a gestire situazioni delicate. Nel complesso, si tratta di una formazione ostica da affrontare, soprattutto tra le mura amiche. In questo match, ancor di più rispetto al solito, sarà importante la gestione dell’errore”.

L’AVVERSARIO – La Seap Dalli Cardillo Aragona è allenata da Pasqualino Giangrossi, arrivato in corsa dopo aver iniziato la stagione in A1 a Bergamo completando lo scambio di panchine con Stefano Micoli. Nella regular season, le siciliane hanno chiuso al penultimo posto del girone A con 14 punti per poi cedere 3-0 a Milano al Club Italia nella prima giornata della poule salvezza.

“Contro Vicenza – le parole di coach Giangrossi – servirà innanzitutto una prestazione importante dal punto di vista emotivo perché siamo reduci da una brutta performance a Milano con il Club Italia dove la mia squadra ha subito la fisicità delle avversarie e non siamo stati in grado di attaccare con convinzione e determinazione. La prima cosa che ci siamo detti in questa settimana è di giocare contro Vicenza senza troppi pensieri e di prendere dei rischi nelle nostre giocate. La Seap Dalli Cardillo Aragona è una squadra che ha bisogno di giocare sulle emozioni e sull’energia. Non possiamo pensare di vincere le partite basandoci solamente sulle nostre qualità e caratteristiche tecniche. Ci vorrà sicuramente una grande prestazione di livello emotivo”. Quindi aggiunge. “Vicenza è una squadra che può vantare elementi molto esperti, come ad esempio Rossini e la nuova straniera (Yeliz Başa) che finora ha disputato solo due partite. E’ una squadra che si è rafforzata e che adesso può cambiare spesso formazione modo di giocare per le caratteristiche tecniche delle giocatrici in organico. Noi dobbiamo essere bravi tatticamente ad adattarci ai loro cambi per cercare di metterle in difficoltà. Abbiamo alcune idee tattiche e speriamo di metterle in pratica domenica al PalaMoncada per vincere la partita”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Seap Dalli Cardillo Aragona e Anthea Vicenza Volley saranno il primo arbitro Sergio Pecoraro e il secondo arbitro Giovanni Ciaccio.

IL TURNO – Questo il programma della seconda giornata d’andata della poule salvezza di A2 femminile (domenica ore 17 salvo variazioni indicate):

Egea Pvt Modica-Assitec Volleyball Sant’Elia

Seap Dalli Cardillo Aragona-Anthea Vicenza Volley

Tenaglia Altino Volley-Club Italia Crai (ore 16)

Sigel Marsala-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania.

LA CLASSIFICA – Sigel Marsala 32, Club Italia Crai 22, Anthea Vicenza Volley 21, Assitec Volleyball Sant’Elia 17, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 15, Seap Dalli Cardillo Aragona 14, Egea Pvt Modica 9, Tenaglia Altino Volley 4.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DELL’ANTHEA VICENZA VOLLEY – Sono stati definiti i dettagli dei prossimi impegni dell’Anthea Vicenza Volley nella poule salvezza di A2.

Seconda giornata d’andata: Seap Dalli Cardillo Aragona-Anthea Vicenza Volley (domenica ore 17)

Terza giornata d’andata: Anthea Vicenza Volley-Tenaglia Altino Volley (sabato 2 aprile ore 17)

Quarta giornata d’andata: Assitec Volleyball Sant’Elia-Anthea Vicenza Volley (domenica 10 aprile ore 17)

Prima giornata di ritorno: Sigel Marsala-Anthea Vicenza Volley (giovedì 14 aprile ore 17)

Seconda giornata di ritorno: Anthea Vicenza Volley-Seap Dalli Cardillo Aragona (domenica 24 aprile ore 17)

Terza giornata di ritorno: Tenaglia Altino Volley-Anthea Vicenza Volley (venerdì 29 aprile ore 17)

Quarta giornata di ritorno: Anthea Vicenza Volley-Assitec Volleyball Sant’Elia (sabato 7 maggio ore 17)

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World.

Nella foto vicenzafotografia.it, il gruppo dell’Anthea Vicenza Volley

www.volley-vicenza.it