Anthea Vicenza Volley: Maria Chiara Norgini indica la strada

Serie A2 femminile, Maria Chiara Norgini (Anthea Vicenza Volley) indica la strada: “Battuta, difesa e carattere”

Il libero biancorosso inquadra la sfida casalinga in arrivo sabato contro Altino nella terza giornata della poule salvezza

Un appuntamento importante nel cammino verso la salvezza, con un turno casalingo da cercare di capitalizzare per riscattare il ko di domenica scorsa e rilanciare la classifica della poule per rimanere in A2. In casa Anthea Vicenza Volley, le attenzioni sono rivolte al match di sabato alle 17 contro Tenaglia Altino Volley nella terza giornata della poule salvezza. Domenica la squadra di Luca Chiappini ha ceduto 3-0 sul campo dell’Aragona ed è rimasta a -1 dal secondo posto (utile per la salvezza) occupato dal Club Italia, battuto 3-1 a Lanciano dallo stesso Altino. A fare il punto della situazione in casa biancorossa è il libero Maria Chiara Norgini, classe 1998 e al suo primo anno nel sodalizio del presidente Andrea Ostuzzi.

“La partita di domenica scorsa – spiega la giocatrice umbra – si è messa subito su un binario che non ci aspettavamo e non siamo riusciti a raddrizzarla, pagando a mio avviso il fatto di non essere in una nostra giornata felice. Ci abbiamo provato a più riprese: il secondo set perso ai vantaggi ha avuto un suo peso effettivo e morale nell’economia dell’incontro, ma abbiamo reagito anche nella terza frazione, partendo avanti. Alla fine, però, non era giornata e il nostro avversario ha chiuso in tre set. Ora, però, si guarda avanti e si pensa al prossimo incontro”.

Sabato arriva Altino che ha piegato 3-1 il Club Italia. “E’ una formazione – aggiunge Norgini – che veniva da una regular season complicata, chiusa però con il successo contro Ravenna. Nella poule salvezza le abruzzesi hanno centrato una bella vittoria contro il Club Italia. Sabato sarà una partita complicata, perché entrambe le squadre hanno bisogno di punti. Ora tutte le partite sono importanti in egual modo e non si può sottovalutare nessuno. Dobbiamo pensare a esprimere al meglio il nostro gioco. Le priorità? Sono sempre stata convinta, al pari degli allenatori che ho avuto, che l’aggressività in difesa misuri la voglia di vincere di una squadra. Inoltre, sarà importante anche battere bene. Siamo in un periodo dove la stanchezza fisica e soprattutto mentale si fa sentire, ma questo vale per tutti e non può essere un alibi per nessuno, noi compresi. In queste situazioni, occorre metterci qualcosa in più per sopperire”.

I BIGLIETTI PER SABATO – I biglietti per la partita Anthea Vicenza Volley-Tenaglia Altino Volley avranno un prezzo speciale: la società biancorossa, infatti, ha deciso che per tutti gli under 18 è previsto l’ingresso gratuito, così come per diversamente abili e un loro accompagnatore. Per tutti gli altri, è previsto un biglietto ridotto al costo di 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile mandare un messaggio Whats App o inviare un sms al numero 338 8583870 (fino alle 14 di sabato). La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà sabato alle 16 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione.

Si ricorda che per l’accesso al palazzetto sono obbligatori il Super Green Pass (dai 13 anni in su) e la mascherina FFP2 sempre indossata all’interno, oltre a rispettare il divieto di consumo di cibi e bevande all’interno del palazzetto.

In copertina: foto vicenzafotografia.it, Maria Chiara Norgini, libero dell’Anthea Vicenza Volley

