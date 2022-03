Anthea Vicenza Volley: Caterina Errichiello

Serie A2 femminile, Caterina Errichiello (Anthea Vicenza Volley): “Contro Aragona bei ricordi, ma ora serve alimentare la classifica”

L’opposto parmigiana rievoca la finale play off di B1 della scorsa stagione e guarda alla trasferta siciliana di domenica

Ancora un ostacolo siciliano sulla strada dell’Anthea Vicenza Volley nel cammino di fine stagione. Dopo aver esordito con il punto casalingo ottenuto contro Marsala (2-3), la squadra di Luca Chiappini si appresta al secondo appuntamento della poule salvezza di A2 femminile che vedrà le biancorosse scendere in campo domenica alle 17 a Porto Empedocle contro la Seap Dalli Cardillo Aragona. Un nome che tra gli appassionati di volley della città del Palladio fa tornare la mente allo scorso finale di stagione, quando le due squadre si affrontarono nella finale play off di B1 che premiò Vicenza. Tra le protagoniste di quell’affascinante duello c’è Caterina Errichiello, opposta parmigiana classe 1995 dell’Anthea confermata anche per l’avventura in A2.

Venerdì scorso la giocatrice emiliana ha fatto il suo ritorno in campo dopo uno stop per infortunio che l’aveva tenuta lontano dal campo nelle fasi finali di regular season.

“Sono stata costretta – le sue parole – a rimanere ferma per un po’ a causa di un problema addominale, ma ora ho recuperato e sono pronta a dare il mio contributo. Per quanto riguarda il match contro Marsala, peccato non aver chiuso il tie break dove eravamo avanti 12-8; in ogni modo, abbiamo conquistato un punto nella nuova classifica. Battuta spartiacque dell’incontro? Di certo, con palla in mano Chiara Scacchetti (regista della Sigel Marsala, ndc) è molto difficile da leggere, essendo una delle migliori della categoria”.

Domenica si duella contro Aragona. “Un confronto che rievoca bei ricordi – prosegue Caterina – anche se ora le squadre sono diverse. Anche in questo caso affrontiamo una formazione con un buon palleggio come Caracuta. Non sarà una sfida semplice, giocando in trasferta contro un avversario desideroso di riscatto dopo aver perso 3-0 a Milano contro il Club Italia. Noi, però, abbiamo bisogno di alimentare ogni giornata la classifica, visto che siamo già state scavalcate dalle azzurrine”.

Nella foto vicenzafotografia.it, Caterina Errichiello (Anthea Vicenza Volley) in attacco contro Marsala

