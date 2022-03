AniCura arriva a Vicenza -e in Veneto con l’annessione del Gruppo Clinica Veterinaria Arcella: segnato il traguardo delle 30 strutture in Italia

Continua l’espansione del network AniCura in Italia per dare forma al futuro della medicina veterinaria con l’ingresso delle strutture della Clinica Veterinaria Arcella a Padova e Vicenza

AniCura, gruppo di ospedali e cliniche veterinarie leader in Europa per la fornitura di cure di alta qualità per gli animali da compagnia, presente in Italia dal 2018, ha concluso un accordo con Clinica Veterinaria Arcella per l’annessione delle strutture del Gruppo veneto all’interno del proprio network. Un’espansione che vede l’arrivo di AniCura in una nuova regione, nelle città di Padova e Vicenza, segnando così il traguardo delle 30 strutture nel nostro Paese.

Il Gruppo Clinica Veterinaria Arcella è una realtà consolidata che nasce a Padova nel 1994 sotto la direzione Dott. Roberto Venturini e che oggi comprende diverse strutture sul territorio: oltre alla storica sede dell’Arcella, gli Ambulatori cittadini Centro Storico e Camin e il Centro Polispecialistico Chiesanuova a Padova, polo di eccellenza che offre prestazioni specialistiche su tutte le branche della medicina veterinaria, oltre alla Clinica Veterinaria Sirio a Vicenza, punto di riferimento in tutta la provincia. Da sempre il Gruppo si pone come obiettivo quello di offrire cure all’avanguardia e specialistiche ai proprietari di pet, oltre a fornire assistenza veterinaria, anche per animali non convenzionali, e pronto soccorso h24.

Entrando in AniCura, le strutture Gruppo Clinica Veterinaria Arcella potranno proseguire il loro sviluppo, supportati da una realtà internazionale d’eccellenza che si pone come mission aziendale dare forma al futuro della medicina veterinaria.

“Stiamo proseguendo l’espansione del network che, grazie a questo accordo, si amplia anche al Veneto, un traguardo importante nel nostro percorso di crescita in Italia”, commenta Stefano Caporali, Country Manager di AniCura in Italia. “Siamo quindi fieri di annunciare l’ingresso in AniCura del Gruppo Clinica Veterinaria Arcella, una realtà che ha saputo crescere sul territorio, diventando un punto di riferimento grazie alla passione e al lavoro del Dott. Venturini e di tutti i professionisti che vi collaborano”.

“Insieme a un piccolo gruppo di colleghi veterinari abbiamo dato vita più di vent’anni fa a questo progetto con l’ambizione di poter creare per tutti i proprietari di animali da compagnia una realtà in grado di soddisfare al meglio le esigenze medico-chirurgiche dei propri pet”, racconta il Dott. Roberto Venturini. “Abbiamo deciso di entrare in AniCura perché è la realtà giusta per proseguire questo percorso, sviluppare ancora di più i nostri servizi, rinnovando la nostra progettualità”.

L’espansione veneta arriva dopo l’acquisizione del Clinica Veterinaria NSL di Roma, centro polispecialistico di eccellenza nato nel 2018 che, insieme alla Clinica Veterinaria Roma Sud, consolida la presenza di AniCura nella capitale.

L’elenco delle strutture AniCura è sempre aggiornato sul sito www.anicura.it.

AniCura è un gruppo di ospedali e cliniche veterinarie leader in Europa per la fornitura di cure di alta qualità per gli animali da compagnia. Nata nel 2011 nei Paesi Scandinavi da una fondazione non-profit, come prima fusione di ospedali veterinari per piccoli animali, cura ogni anno 3,6 milioni di animali da compagnia, è presente in 14 Paesi europei con 450 cliniche e 11.000 collaboratori. AniCura è presente in Italia dal 2018, come il più grande gruppo di cliniche veterinarie del Paese, vanta un network in espansione di 30 strutture e un Team di oltre 1000 collaboratori di cui 700 veterinari e oltre 40 diplomati al college Europeo. AniCura si pone come obiettivo quello di soddisfare la sempre crescente domanda di cure mediche all’avanguardia, offrendo servizi di alta qualità e investendo al contempo nella ricerca e nella formazione dei propri Associati. Scopri di più su www.anicura.it seguici su Facebook e su LinkedIn.