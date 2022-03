Alì e Alìper: sostegno alla CRI in Ucraina

Con i punti della carta fedeltà un aiuto concreto per la popolazione ucraina.

Inizia oggi 4 marzo 2022 in tutti i supermercati Alì la raccolta fondi “Emergenza in Ucraina” finalizzata all’acquisto di beni di prima necessità e al sostegno delle operazioni umanitarie portate avanti da Croce Rossa Italiana, associazione di volontariato per l’assistenza sanitaria e sociale, senza fini di lucro.

Nei 116 supermercati Alì e Alìper, dal sito, dall’app e da Alìperme.it, con 100 punti della carta fedeltà, è possibile donare 1 € a Croce Rossa Italiana, che l’azienda veneta raddoppia a 2€. Oppure sarà possibile fare una donazione liberale alle casse.

La meccanica è ormai consolidata ed è quella che ha accompagnato tutte le maratone di solidarietà promosse dai supermercati Alì, in collaborazione con i clienti, che hanno consentito di donare quasi 4 milioni e mezzo di euro al territorio, a sostegno di varie cause: dall’emergenza sanitaria del 2020, all’emergenza litorale veneto 2019. Dall’emergenza maltempo in Veneto VAIA del 2018, al terremoto del centro Italia-Amatrice del 2016; dal Tornado che ha colpito i Comuni della Riviera del Brenta nel 2015, al terremoto dell’Emilia del 2012, fino ad arrivare al terremoto dell’Abruzzo del 2009.

“Siamo coscienti che dobbiamo fare la nostra parte a sostegno della popolazione ucraina piegata da una guerra che mette a rischio milioni di vite. Abbiamo trovato in Croce Rossa Italiana il partner che ci farà da ponte per portare assistenza sanitaria e sociale sia nelle aree di confine nell’Ovest del Paese, aiutando le centinaia di migliaia di persone in fuga, sia nelle aree del Paese attualmente sotto attacco militare. Ogni piccolo aiuto, in nome della solidarietà, farà la differenza per alleviare la sofferenza umana. E siamo certi che i nostri clienti parteciperanno numerosi a questo accorato appello.” Dichiara Gianni Canella Vice Presidente di Alì S.p.A.

Alì Supermercati, azienda veneta della grande distribuzione organizzata fondata nel 1971, con un fatturato che ha superato nel 2020 il miliardo e duecento milioni di euro, conta 116 punti vendita in Veneto ed Emilia Romagna, dando lavoro ad oltre 4.500 collaboratori. Nel 2018/2019/2020 ha ricevuto il premio per il miglior reparto Ortofrutta d’Italia. Sul piano della sostenibilità ambientale, grazie agli interventi per limitare l’impatto delle attività, sono stati risparmiati all’ambiente finora 28.300.000 kg di CO2 grazie a relamping, impianti fotovoltaici, porte sui frigoriferi e recupero di calore da freddo alimentare e, ad oggi, sono stati donati dall’azienda, in collaborazione con i clienti, più di 52.000 alberi al nostro territorio, nell’ambito del progetto We Love Nature, che si traducono in oltre 29.900.000 kg di CO2 assorbiti all’ambiente (secondo lo studio “Horizon 2020” del Centro Green dell’Università Bocconi di Milano). Radicata territorialità e attenzione alla comunità hanno sempre fatto parte di questa storica azienda di matrice familiare: sono 15.453.290 gli € donati al territorio tramite sponsorizzazioni (dal 1971 ad oggi) e donazioni effettuate attraverso iniziative legate ai punti della Carta Fedeltà (dal 2003 ad oggi). 1.692.537 sono invece i pasti donati alle famiglie in difficoltà dal 2016 ad oggi attraverso il progetto Siticibo del Banco Alimentare e la spesa solidale attiva in tutti i 116 punti vendita Alì.