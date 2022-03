ALDA, da Vicenza al Parlamento Europeo

PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA CIVILE EUROPEA ALLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA

Antonella Valmorbida – Segretario Generale ALDA – alla Plenaria della Conferenza sul Futuro dell’Europa

La sede del Parlamento Europeo a Strasburgo ha ospitato, l’11 e il 12 marzo 2022, la quarta plenaria della Conferenza sul Futuro dell’Europa. Come membro del Comitato Direttivo della Convenzione della Società Civile sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa, e leader del gruppo tematico sulla democrazia, Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA (www.alda-europe.eu), si è recata a Strasburgo per partecipare di persona alla Plenaria, dove ha sostenuto ed evidenziato l’importanza della partecipazione cittadina nei processi decisionali delle strategie e politiche europee.

In questa occasione, è stato anche ricordato l’importanza di un Europa forte e unita, democratica e inclusiva. Tutti hanno ricordato con emozione la situazione in Ucraina e si sono impegnati in ogni modo per aiutare.

Rappresentando più di 50 comuni in Italia e oltre 300 locali e associazioni di tutta Europa, la Segretario Generale Valmorbida ha ribadito come sia fondamentale il ruolo dei comuni come elemento chiave e di collegamento tra cittadini ed istituzioni, siano esse italiane o europee.

L’Associazione, con uno dei suoi sei uffici in Viale Milano 36 a Vicenza, è leader strategico nella creazione di reti e sinergie tra comuni, organizzazioni non governative e società civile promuovendo il buon governo e la democrazia attraverso un approccio partecipativo e multi-settoriale.

ALDA si pone da sempre l’obiettivo di ascoltare e incoraggiare i cittadini e gli enti locali per promuovere insieme realtà sempre più democratiche per una maggiore inclusione sociale, integrazione e sostenibilità.

ALDA a Vicenza è impegnata con il Gruppo Scintilla per la riqualificazione urbana del quartiere di Viale Milano ma anche con il Movimento Federalista Europeo, sezione cittadina.

Immagine: Civil Society Europe – Twitter account