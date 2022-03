Agsm Aim: Luca Rigoldi

IL PUGILE LUCA RIGOLDI, NEO-CAMPIONE DEI PESI SUPERGALLO DELL’UNIONE EUROPEA, IN VISITA PRESSO LA SEDE AGSM AIM

In data odierna Agsm Aim ha ricevuto presso la propria sede di Vicenza il pugile Luca Rigoldi, Campione dei pesi Supergallo dell’Unione Europea. Durante l’incontro, al neo-campione è stata consegnata una targa di riconoscimento per i valori sportivi dimostrati dal boxeur e per l’importante traguardo raggiunto.

A conferma dell’impegno aziendale nei confronti delle iniziative sportive sul territorio e nella piena condivisione dei valori positivi trasmessi dallo sport, Agsm Aim è stata title sponsor del torneo, tenutosi lo scorso 25 febbraio presso il Palasport di Vicenza, che ha coronato come campione il pugile Luca Rigoldi.

“E’ un grande onore per noi avere ospite qui in Agsm Aim un campione come Luca Rigoldi”, commenta Gianfranco Vivian, vice presidente del Gruppo Agsm Aim, “ed è la conferma di quanto la nostra società ponga attenzione allo sport e a tutte quelle attività che vedano coinvolte le giovani generazioni”.

“L’impegno e la determinazioni che Luca Rigoldi dimostra”, ha spiegato Anna Massaro, consigliera di amministrazione del Gruppo Agsm Aim, “sono un messaggio importantissimo per i giovani e sposa a pieno lo spirito della nostra azienda, impegnata come Luca nel raggiungimento di importanti risultati, noi sul piano del rispetto e della valorizzazione del nostro territorio, lui nel dimostrarci che non bisogna arrendersi mai ma continuare a migliorarsi”.

“Per me è un vero piacere essere qui oggi in Agsm Aim”, ha commentato Luca Rigoldi, neo campione dei pesi Supergallo dell’Unione Europea, “e vorrei ringraziare tutto il Gruppo per averci aiutato a portare a Vicenza, la mia città, un match così prestigioso. A differenza di quanto si possa credere, la boxe è uno sport di grande rispetto e di grande disciplina e non è facile far passare questo messaggio. Io cerco di trasmettere questi valori nelle scuole e tra i giovani, in un periodo dove il rispetto per le regole purtroppo viene trascurato”.