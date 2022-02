Visit Enego il progetto di alcuni ragazzi per rilanciare il territorio di Enego

Visit Enego è una pagina fondata nel giugno del 2018, gestita da alcuni efficenti ragazzi e ragazze di giovane età.

Il loro obiettivo, quello di dar maggior visibilità e rilanciare le attrattive di Enego, comune più orientale dell’Altipiano Sette Comuni.

Una vera e propria iniziativa intrapresa per il fondatore, Simone Turato all’eta di 15 anni.

Considerevole il lavoro svolto dai ragazzi, che gli ha visti partecipi anche con collaborazioni con pagina a livello regionale, tra queste il portale turistico Veneto360.land che porta alla scoperta delle bellezze nascoste della nostra regione.

Con la “Qual Buon Veneto Media House” invece sono stati coinvolti nella realizzazione di diversi documentari che in poco tempo hanno fatto il giro del web.

Un profilo, quello di instagram che racchiude a 360° l’offerta turistica: percorsi di mobilità dolce, aree pic nic, curiosità e fotografie, con un particolare riguardo ai corretti comportamenti da avere in montagna, così da avere un contatto con la natura altopianese in piena sicurezza.

Un vero e proprio spazio virtuale in grado di unire diverse generazioni, Eneghesi e turisti.

I ragazzi di Visit Enego, nell’estate 2021 si sono contraddistinti anche per iniziative come la pulizia della piazza del paese. Effettuata in collaborazione con la Pro Loco durante le domeniche dei mesi estivi.

Il gruppo è in totale composto da 2 ragazze: Maela Rossi (21), Angela Bussolaro (27) e 4 ragazzi: Simone Turato (18), Adriano Cappellari (16), Alberto Baido (20) e Davide Francescato (29).

Riportiamo anche il link del nostro canale YouTube:

https://youtube.com/channel/UCHsyStdfFknfZ0un5lKA3Fg

Visit Enego

Promozione Turistica di Enego e del suo territorio