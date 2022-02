VILLEGGIANDO: visite guidate alle ville e castelli del territorio con degustazione

Sabato e Domenica 19/20 e 26/27 Febbraio si terrà l’iniziativa organizzata dall’OGD Pedemontana Veneta

e Colli Villeggiando – visite guidate nelle ville e castelli del territorio con degustazione. I luoghi che ospitano

l’evento saranno Villa Godi Malinverni, il Castello di Thiene e Villa Caldogno. Le ville e castelli sono

accessibili nelle giornate indicate in più turni di visita nei seguenti orari: Ore 10:00 – Ore 11:30 – Ore 15:00.

Il programma previsto è il seguente:

Sabato 19 Febbraio e Domenica 27 Febbraio si terranno le visite guidate a Villa Godi Malinverni e al

Castello di Thiene, mentre Domenica 20 Febbraio e Sabato 26 Febbraio a Villa Caldogno.

Il Castello di Thiene è un edificio che risale al XV secolo, ritenuto un caposaldo nell’evoluzione delle ville

venete in quanto associa le caratteristiche del castello a quelle del palazzo veneziano e in particolare della

“casa-fondaco”. Al suo interno presenta numerose stanze arredate e dipinte con affreschi di grande pregio.

Singolari sono anche le scuderie, edificate fra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo su disegno

dell’Architetto Francesco Muttoni.

Villa Godi Malinverni si trova nel comune di Lugo di Vicenza sul colle di Lonedo ed è la prima villa

progettata dall’Architetto Andrea Palladio nel 1542. Il piano nobile della villa ospita dieci saloni

magnificamente affrescati da tre grandi artisti dell’epoca: Gianbattista Zelotti, Battista del Moro e Gualtiero

Padovano. Villa Godi Malinverni ospita al suo interno anche il Museo dei Fossili e il Museo del Principe

dedicato alla Grande Guerra.

Villa Caldogno è un’altra villa palladiana nel territorio, risalente al 1565. Dopo essere stata abitata per

secoli da conti, nel 1987 divenne proprietà del comune di Caldogno, il quale attuò un lungo e attento

restauro per riportare alla luce tutte le aree della villa. Presenta una ricchissima decorazione pittorica degli

interni per mano di Giovanni Fasolo, Giovanni Battista Zelotti e Giulio Carpioni.

Il pubblico sarà accompagnato nella visita da una guida turistica abilitata e successivamente verrà proposta

una degustazione di formaggio Asiago DOP accompagnato da un buon bicchiere di vino Breganze DOC a

cura delle cantine del Consorzio Tutela Vini DOC Breganze. Un’occasione unica e suggestiva per incontrare

due protagonisti del territorio come il formaggio Asiago Dop e il vino della Breganze DOC in dialogo con

l’arte e le meraviglie del Castello di Thiene, Villa Caldogno e Villa Godi Malinverni.

La durata complessiva dell’esperienza sarà di 80 minuti circa.

Per prenotare l’esperienza visita il sito: www.visitpedemontana.com

Per maggiori informazioni contattare il numero: 0445804837 oppure 3388232958