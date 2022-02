Villa Valmarana ai Nani: concerto di carnevale

NOTE IN MASCHERA – IL PRIMO CONCERTO DI CARNEVALE IN VILLA VALMARANA AI NANI

Domenica 27 febbraio 2022 Villa Valmarana ai Nani si colorerà di suoni, immagini e prelibatezze per festeggiare il primo concerto di carnevale in Foresteria, un appuntamento che mira a diventare annuale per la città palladiana. Due ore all’insegna dell’affascinante musica Barocca, vicentina e veneziana, di un buon calice di vino e di una piacevole visita guidata alle sale affrescate della Palazzina della Villa.

Due turni esclusivi, vi permetteranno di vivere un’esperienza unica, dedicata al carnevale, con artisti e musicisti internazionali e una guida d’eccezione. Si esibirà per l’occasione il trio Oblivion Soave che porterà in scena, con un soprano accompagnato da arciliuto e violoncello barocco, una selezione di Canzoni da Battello, un repertorio eseguito dai gondolieri veneziani nella prima metà del Settecento, famoso per essere burlesco, ironico e divertente. La musica verrà proposta con strumenti antichi che risuoneranno naturalmente grazie alla limpida acustica della Foresteria, la cornice più adatta per questo nuovo evento ideato da Villa Valmarana ai Nani in collaborazione con l’Associazione culturale Be Ancient Be Cool.

Al termine del concerto Note in Maschera verrà offerto a tutti i presenti un calice di vino o un succo di frutta, per i più piccoli, accompagnato dai biscottini della ditta dolciaria Loison. L’evento si concluderà con una visita guidata della Palazzina, affrescata nella metà del 1700 da Giambattista Tiepolo e dal figlio Giandomenico.

L’ultima domenica di carnevale, da trascorrere tra musica e arte del Settecento, tra gli affreschi dei Tiepolo, i gondolieri veneziani e la satira barocca. Un viaggio nel tempo, un tuffo nel passato.

Programma:

Primo Turno

Ore 17:00 – Apertura cancelli di Villa Valmarana ai Nani

Ore 17:15-18:00 – Concerto in Foresteria

Ore 18:00-18:30 – Calice di vino

Ore 18:30-19:00 – Visita guidata della Palazzina

Secondo Turno

Ore 18:30 – Ingresso ospiti in Villa Valmarana ai Nani

Ore 18:45-19:30 – Concerto in Foresteria

Ore 19:30-20:00 – Calice di vino

Ore 20:00-20:30 – Visita guidata della Palazzina

Ore 20:30-21:00 – Chiusura di Villa Valmarana ai Nani

Costo biglietto d’ingresso:

€ 19,00: a partire dai 12 anni – € 15,00: dai 4 agli 11 anni- Ingresso gratuito: bambini 0-3 anni

Il biglietto include: • parcheggio all’interno della Villa (fino a esaurimento posti) • concerto in Foresteria • visita guidata agli affreschi dei Tiepolo della Palazzina • calice di vino

La prenotazione e il prepagamento online sono obbligatori. Posti Limitati per ciascun turno.

Prenotazioni: www.villavalmarana.com Contatti: info@villavalmarana.com