Vicenza Volley: il bilancio del week end del vivaio

Per le giovani biancorosse sconfitte onorevoli in B2 e in C femminile e una vittoria in under 18

Una vittoria e due sconfitte per il vivaio di Vicenza Volley nello scorso week end di gare. In B2 femminile, le ragazze di Claudio Feyles e Massimo Canal hanno dato battaglia sul campo dell’Eagles Vergati Sarmeola, cedendo 3-1.

“Torniamo a casa sconfitti ma con segnali positivi – commenta Feyles – rispetto all’andata, quando avevamo incassato un netto 3-0 nonostante qualche assenza nella squadra avversaria, ora abbiamo portato a casa un set contro una compagine di livello, completa sotto tutti i punti di vista e costruita per puntare al salto di categoria. Tecnicamente abbiamo pagato l’approccio iniziale, oggettivamente troppo rinunciatario. Bene invece quando abbiamo mischiato le carte con le ragazze dell’under 18 che nel terzo set hanno mostrato più grinta e aggressività in attacco soprattutto in posto quattro. Ripartiamo da qui per tornare carichi in palestra”.

Ancor più combattuto il match di serie C, con le biancorosse di Igor Guidotto e Ilaria Rigon che hanno ceduto 3-1 alla Pallavolo Locara con tre set su quattro ai vantaggi.

“E’ stata – commenta coach Guidotto – una partita giocata con il piglio giusto da parte della nostra squadra, con grinta ed entusiasmo. Primo set molto buono, intensità alta da parte delle nostre ragazze che fin da subito hanno schiacciato l’acceleratore col servizio. Nel secondo le avversarie sono tornate alla ribalta e hanno fatto valere la maggiore esperienza, anche se abbiamo lottato punto a punto fino alla fine del set. La terza frazione ci ha visto accusare un po’ di stanchezza e abbiamo commesso qualche errore gratuito, ma nel quarto ci siamo ripresi, facendo la voce grossa in battuta e in attacco e lottando punto a punto. Sfortunatamente, il risultato non ci ha sorriso ma usciamo dalla partita con maggiore consapevolezza dei nostri mezzi”.

La vittoria di giornata è arrivata in under 18 femminile Extra Gold, con il secondo successo questa volta sul campo del Rossano. “Siamo partiti – commenta coach Feyles- con un po’ di nervosismo, faticando a trovare posizioni e misure sull’attacco locale, poi c’è stato un crescendo tecnico e agonistico che non lascia spazio a recriminazioni di alcun tipo. Buono lo sforzo corale per migliorare il gioco al centro che dà sempre maggior sicurezza. Avanti così in vista dello scontro contro Torri nel week end in arrivo”.

Risultati

Serie B2 femminile girone E:

EAGLES VERGATI SARMEOLA-VICENZA VOLLEY 3-1

(25-14, 25-13, 18-25, 25-15)

EAGLES VERGATI SARMEOLA: Campagnano 12, Pedron 14, Ruffato 4, Sturaro 16, Tino 8, Salmaso 9, Rizzo 6, Guidolin, Morbiato (L1), Trifoglio (L2). N.e.: Libera, Horchidan. All.: Artuso

VICENZA VOLLEY: Dal Cero 8, Grecea 14, Del Federico 3, Tavella 6, Banu 3, Bertollo 4, Munaron 4, Consagra, Fiocchi, Ostuzzi (L), Andreatta (L) All.: Feyles-Canal

ARBITRI: Casarin e Baldan

Serie C femminile:

VICENZA VOLLEY-PALLAVOLO LOCARA 1-3

(26-24, 25-27, 14-25, 24-26)

VICENZA VOLLEY: Dinelli, Piovan 9, Seck 16, Roviaro 13, Amoah 9, Barbera 2, Guerriero (L). N.e.: Bittante, Jotov. All.: Guidotto-Rigon

PALLAVOLO LOCARA: Azzini, Bissolo, Crestani, Brendolan A., Brendolan G., Moscon, Nardi, Pietro, Soriolo, Turro, Zuffolato. All.: Beltrame-Nicolin

ARBITRO: Donadello

Under 18 femminile Extra Gold:

PALLAVOLO ROSSANO-VICENZA VOLLEY 0-3

(23-25, 17-25, 16-25)

VICENZA VOLLEY: Del Federico, Seck, Grecea, Dal Cero, Bertollo, Dinelli, Piovan, Roviaro, Banu, Tavella, Andreatta (L). N.e.: Barbera, Amoah, Guerriero (L). All.: Feyles-Guidotto

Nella foto, l’esultanza dell’under 18 di Vicenza Volley vincitrice a Rossano

www.volley-vicenza.it