Vicenza: un camper in piazza Biade per sensibilizzare sul gioco d’azzardo

“Io non mi gioco”

Assessore Giovine: “Dal 17 febbraio, nei giovedì di mercato, arriva a Vicenza la campagna a cura dell’Aulss 8 Berica per prevenire e contrastare il gioco patologico”

Anche Vicenza prende parte alla campagna di sensibilizzazione “Io non mi gioco”, a cura del Servizio territoriale per le dipendenze (Ser.D) dell’Aulss 8 Berica, sui pericoli del gioco d’azzardo. Giovedì 17 febbraio, giorno del mercato cittadino, sarà presente in piazza Biade il camper della Fondazione San Gaetano, partner del progetto, che fungerà da infopoint dove trovare informazioni e attività di sensibilizzazione sulla patologia. L’iniziativa si terrà anche durante il mercato settimanale di giovedì 24 febbraio, 17 e 31 marzo, 14 e 28 aprile.

Inoltre, per dare ulteriore visibilità alla campagna, degli striscioni informativi saranno posizionati nelle maggiori arterie di accesso alla città ed esposti negli esercizi pubblici del centro storico di Vicenza. Nel dettaglio, saranno visibili a Ponte Alto, in via Quadri e a viale del Sole, all’Ospedale San Bortolo e al polo B55.

“Il gioco d’azzardo patologico – afferma l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – è una problematica seria e sempre più diffusa, che secondo molti studi ha subito una crescita durante la pandemia, in particolar modo per quanto riguarda il gioco online. Abbiamo quindi aderito con piacere alla campagna avviata nel mese di febbraio dall’Aulss 8 Berica e che vede il coinvolgimento di amministrazioni, enti e realtà del volontariato del territorio. Abbiamo deciso di ospitare nei giovedì di mercato, quando l’afflusso delle persone in centro storico è elevato, l’unità mobile della campagna, dove sarà possibile reperire materiale informativo, dialogare con operatori adeguatamente preparati e ricevere informazioni su come avvicinarsi ai servizi dell’Aulss 8 Berica”.

La campagna di sensibilizzazione “Io non mi gioco” rientra nell’ambito più ampio del “Piano locale di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico”, finanziato dal Ministero della Salute sulla base di uno specifico progetto presentato dal Dipartimento per le Dipendenze dell’Aulss 8 Berica, iniziato nell’aprile dello scorso anno. La campagna si articola in una serie di eventi realizzati in collaborazione con amministrazioni comunali, biblioteche, associazioni, istituto Rezzara, Caritas Diocesana, e realtà del volontariato presenti sul territorio dell’Aulss 8 Berica.