Vicenza, strada delle Caperse: approvato il progetto di sistemazione idraulica

Strada delle Caperse, contro gli allagamenti approvato il progetto di sistemazione idraulica.

Sarà riqualificata la rete delle acque bianche.

È in arrivo la sistemazione idraulica di strada delle Caperse. Con un intervento del costo complessivo di 250 mila euro, infatti, si procederà ad una manutenzione straordinaria dell’intera rete delle acque bianche della strada di proprietà comunale che si sviluppa nelle vicinanze dell’Oasi di Casale.

Il progetto è definitivo è stato approvato questa mattina dalla giunta su proposta dell’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi.

“Si tratta di una strada – ricorda l’assessore Mattia Ierardi – che, in caso di precipitazioni intense, è storicamente soggetta ad allagamenti per la particolare morfologia della zona. In passato sono stati eseguiti lavori idraulici che però hanno riguardato solo alcuni tratti della strada. Ora procediamo alla sistemazione complessiva, adottando differenti tipologie di intervento a seconda dei tratti interessati, a conferma dell’attenzione che la nostra amministrazione riserva in modo prioritario alle fragilità del territorio, e in particolare a quella idraulica”.

Sono previsti la pulizia e la sostituzione di tratti di tombotti, la risezionatura dei fossi e la riprofilatura del loro fondo.