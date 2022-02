Vicenza: servizio civile, nuova proroga per le candidature al 9 marzo 2022

Nuova proroga per il bando del servizio civile universale: il termine per la presentazione delle candidature, fissato prima al 26 gennaio e poi al 10 febbraio, è stato posticipato alle 14 del 9 marzo.

È ancora possibile, quindi, candidarsi ad uno dei tre progetti proposti dall’assessorato all’istruzione del Comune di Vicenza, che si rivolgono in totale a 22 giovani tra i 18 e i 28 anni.

Nel dettaglio, restano dei posti per “Vicenza-zioni Giovani&Sostenibili”, un’esperienza che intende incoraggiare i giovani in attività di tipo culturale e ambientale, stimolando l’interazione tra i ragazzi e sostenendo le attività e i progetti nei centri cittadini di aggregazione giovanile. Inoltre, questo progetto si propone di coinvolgere i volontari del servizio civile per promuovere tra gli studenti delle scuole cittadine i temi legati all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

Sono già numerose invece le candidature arrivate per i progetti “Biblioteche+ inclusive” e “Museigiovani”.

Le candidature vanno presentate attraverso la piattaforma Domande on line (DOL), all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, dove è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

La durata del servizio è di 12 mesi, 25 ore settimanali per 5 giorni a settimana. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro.

Per informazioni sui progetti e sulle modalità di iscrizione consultare il sito del Comune di Vicenza (https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/istruzione.php/servizio_civile_universale__e_regionale).