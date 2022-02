Vicenza: risparmio energetico, iniziative contro gli sprechi

Sarà dedicata al risparmio energetico la domenica ecologica in programma a Vicenza il 20 febbraio, con il consueto blocco del traffico all’interno delle mura storiche dalle 9 alle 18. La giornata, organizzata dall’assessorato all’ambiente, vedrà l’avvio della campagna di sensibilizzazione “Attenti alle porte” che porterà all’istallazione di un centinaio di vetrofanie con i loghi “Attenti alle porte” e “Protocollo Aria” nei musei, negli uffici e nelle scuole comunali per invitare a tenere chiuse le porte evitando la dispersione termica. Inoltre, al Museo Naturalistico Archeologico si terranno i laboratori didattici organizzati in collaborazione con ScatolaCultura, per bambini e famiglie, dal titolo “Case a risparmio energetico: a lezione dagli antichi romani!” (attività in tre turni alle 10, 11 e 12). Dalle 9 alle 12 ad Anconetta ci sarà, invece, la raccolta dei rifiuti organizzata da Plastic Free con il patrocinio del Comune di Vicenza.

Il filo conduttore della giornata di sensibilizzazione ecologica sarà, quindi, la lotta agli sprechi nell’ambito energetico. Un obiettivo perseguito dalla stessa amministrazione attraverso l’efficientamento di edifici e alloggi comunali, realizzato anche grazie ai contributi europei e pianificato nell’ambito del Piano di azione per l’energia sostenibile (Paes).

Circa 5,4 milioni di euro del Por Fesr 2014-2020 sono stati infatti impiegati per la riqualificazione energetica della scuola primaria Da Feltre (900 mila euro) e di 29 alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cui seguirà l’efficientamento di altri 15 abitazioni (2,67 milioni di euro) nell’ambito della Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile (Sisus) dell’area urbana di Vicenza. Inoltre, sempre nell’ambito della Sisus, è già stato portato a termine il miglioramento energetico dell’Albergo cittadino di viale San Lazzaro per la prima accoglienza delle persone senza dimora (circa 430 mila euro). Sono in programma l’efficientamento della palazzina in vicolo Cieco Retrone da adibire a co-housing sociale (1 milione 300 mila euro, di cui 960 mila finanziati con fondi Por Fesr), e della struttura di via dei Mille, per la terza accoglienza delle persone senza dimora (circa 400 mila euro).

Nuovi interventi per l’efficientamento energetico di edifici e alloggi comunali sono previsti dal Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc), strumento operativo attraverso il quale il Comune di Vicenza pianifica le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dal “Patto dei sindaci per il clima e l’energia”: ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030, aumentare l’efficienza energetica, ricorrere a fonti rinnovabili e preparare il territorio urbano alle mutazioni del clima. Tale piano sostituisce il precedente Piano di azione per l’energia sostenibile (Paes) ed è stato realizzato nell’ambito del progetto europeo Life Veneto Adapt di cui il Comune di Vicenza è partner.

Maggiori informazioni sul blocco del traffico e sugli eventi della giornata ecologica sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/306921