Vicenza: riqualificata la palestra della scuola primaria Tiepolo

Celebron e Tolio: “Intervento di 120 mila euro per una rapida risposta agli alunni e alle associazioni sportive del quartiere che utilizzano l’impianto”

Si sono conclusi in tempi record i lavori di riqualificazione della palestra nella scuola primaria G.B. Tiepolo, un ambiente completamente rinnovato non solo per gli interventi alla struttura ma anche per la scelta di utilizzare colori chiari e gioiosi per le pareti e per la pavimentazione e nuove finestre trasparenti che donano allo spazio una notevole luminosità.

La rinnovata palestra è stata riconsegnata ai 300 studenti dell’istituto e alle associazioni sportive della zona, che utilizzano l’impianto per attività agonistiche, dal vicesindaco con delega allo sport Matteo Celebron e dall’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Cristina Tolio, in sopralluogo nella struttura. Presenti anche il consigliere comunale Roberto D’Amore, la dirigente dell’Istituto comprensivo Vicenza 4 “Barolini” Incoronata D’Ambrosio e il Comitato Genitori dell’Istituto comprensivo Vicenza 4 , che hanno sostenuto la proposta di intervento nella palestra.

“Con un investimento di 120 mila euro abbiamo riqualificato completamente la palestra – spiega il vicesindaco con delega allo sport Matteo Celebron – Un lavoro che si è svolto in sinergia tra l’assessorato allo sport e all’istruzione e che ha portato alla veloce sostituzione della pavimentazione, degli infissi, trasparenti e anche regolabili automaticamente, delle porte, che consentiranno l’accesso di un maggior numero di persone, e alla riqualificazione dell’impianto di riscaldamento. Una risposta importante non solo per la scuola ma anche per il quartiere e le associazioni sportive che la utilizzano. Quando ci è stata presentata la criticità, abbiamo ritenuto infatti opportuno intervenire in modo veloce e importante con un impegno di spesa del settore sport, sapendo che avremo dato risposte sia al comportato scolastico sia a quello delle associazioni sportive”.

“Detto e fatto: restituiamo in tempi rapidi alla scuola e al quartiere una palestra colorata, luminosa e a misura di bambino – afferma l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Cristina Tolio -. Nella scorsa primavera, dopo la conclusione del rifacimento dei servizi igienici situati nel piano rialzato della scuola, abbiamo preso in carico la situazione dell’impianto sportivo decidendo per un intervento immediato e concluso in pochi mesi nonostante le difficoltà che i lavori pubblici incontrano in questo periodo a causa della pandemia e dei rincari alle materie prime. Ringrazio, quindi, l’assessorato allo sport per la disponibilità a sostenere economicamente l’intervento e il servizio Manutenzioni per l’attenzione rivolta alle scuole della città”.

Nell’impianto è stata completamente sostituita la pavimentazione, per un’ampiezza di 600 metri quadrati, con una superficie in pvc a prestazioni elevate, studiata per le attività sportive a livello professionistico. Si è intervenuto con la messa in sicurezza dei gradoni, la ritinteggiatura delle pareti, la riorganizzazione delle spalliere e la sostituzione degli infissi, in vetro trasparente, per dare maggiore luminosità, antisfondamento e con apertura e chiusura automatiche a garanzia del risparmio energetico. Inoltre, sono state sostituite le porte per l’uscita di sicurezza, consentendo l’aumento della capienza massima della palestra da 99 a 200 persone.

Il progetto e la direzione lavori sono stati a cura del servizio Manutenzioni del Comune di Vicenza.