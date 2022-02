Vicenza: progetto di manutenzione straordinaria di via Quadri

Infrastrutture, la giunta approva il progetto di manutenzione straordinaria di via Quadri

Assessore Ierardi: “Grazie ad un contributo ministeriale di 450 mila euro riusciamo ad intervenire in una strada fondamentale della circonvallazione esterna cittadina”

Questa mattina la giunta ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria di via Quadri grazie ad un contributo statale di 450 mila euro, assegnato al Comune dal ministero dell’Interno lo scorso novembre per opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio.

“Le condizioni della carreggiata non permettono di differire ulteriormente l’intervento di asfaltatura – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Grazie al finanziamento ministeriale riusciamo, così, a dar corso alla manutenzione straordinaria di una strada comunale ad elevato volume di traffico che collega due importanti assi di penetrazione nel tessuto urbano, quali corso Padova e viale Trieste. Realizzata negli anni ‘60, via Quadri costituisce una parte fondamentale della circonvallazione esterna della città”.

Ad essere interessato dall’intervento sarà un tratto di circa 900 metri di lunghezza, compreso tra la rotatoria di strada di Bertesina e quella di viale Trieste. Sono previste bonifiche degli strati di fondazione stradale e la stesura di materiale con alte prestazioni di durabilità.

Il progetto prevede anche la manutenzione di un tratto di via Mollino fortemente dissestato di circa 50 metri, parallelo a via Quadri, davanti al complesso di Parco Città.