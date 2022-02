Vicenza: piano di eliminazione delle barriere architettoniche

Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), la giunta stanzia 150 mila euro per rendere accessibili i marciapiedi. Assessore Ierardi: “Un’attenzione ulteriore per rendere la città senza barriere”.

Ammonta a 150 mila euro lo stanziamento deliberato questa mattina dalla giunta per rendere accessibili i marciapiedi in due zone della città, in attuazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).

Gli interventi saranno distribuiti, in particolare, all’interno delle circoscrizioni 4 e 6, quartiere Cattane.

Nelle vie Todeschini, Zaguri, Porto Godi e Galizzi, alcuni tratti di marciapiede sconnessi verranno demoliti e successivamente ricostruiti secondo le attuali disposizioni in materia di accessibilità.

Nel quartiere Cattane, invece, nelle vie Cavalieri di Vittorio Veneto, Emanuele Filiberto di Savoia, Battaglione Monte Spluga, Thaon di Revel e Brigata Granatieri di Sardegna, saranno demoliti brevi tratti di marciapiede per realizzare rampe di raccordo con la piattaforma stradale così da garantirne la completa fruibilità a persone con disabilità e genitori con passeggini.

I percorsi tattilo-plantari per persone cieche e ipovedenti saranno costituiti da lastre in conglomerato cementizio in contrasto con la pavimentazione circostante.

“Prosegue l’opera di attuazione del Peba per eliminare le numerose barriere architettoniche presenti in città – precisa l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi -. In queste due zone, in particolare, andiamo a realizzare i relativi interventi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e incroci stradali interni al quartiere per migliorare la sicurezza dei pedoni e anche il decoro delle aree interessate”.