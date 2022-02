Vicenza domenica 13 febbraio: “Non ho l’età” mercato dell’antiquariato

Non ho l’età domenica 13 febbraio: a Vicenza il percorso dell’antiquariato da viale Roma a piazza dei Signori.

Domenica 13 febbraio a Vicenza attende i visitatori il percorso dell’antiquariato, del vintage e del collezionismo che condurrà in una passeggiata da viale Roma fino a dentro le mura, nel cuore del centro storico.

In piazza dei Signori, contra’ Garibaldi, contra’ Cesare Battisti, piazza Duomo, piazza Castello, piazzale De Gasperi e nel viale verso la stazione torneranno gli espositori del mercato dell’antiquariato “Non ho l’età”, organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive.

“Torna finalmente il mercato dell’antiquariato dopo lo stop del mese scorso – afferma l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine –. Un’occasione che speriamo sancisca definitivamente la ripresa e rinascita della nostra città, alla luce dei dati confortanti sull’andamento della pandemia, in particolare in merito alla decrescita costante dei contagi. Come amministrazione abbiamo sempre cercato di garantire occasioni che di rivitalizzazione del centro storico e dei quartieri nel rispetto delle prescrizioni indicate dal governo, una forma di responsabilità che continueremo a garantire e a portare avanti nei prossimi mesi strategici per la ripresa”.

Durante la giornata di domenica 13 febbraio in viale Roma il pubblico troverà anche una piacevole area ristoro e la manifestazione A.A.A. – Arte Arredo Allestimenti dedicata all’artigianato e al remake.

In occasione del mercato dell’antiquariato il Museo diocesano di Vicenza propone due visite all’area archeologica della cattedrale, condotte da un archeologo, con partenza alle 14 e alle 15.30 (8 euro a persona).

Prenotazione obbligatoria: 0444 226400 museo@vicenza.chiesacattolica.it.

Domenica 13 febbraio viale Roma rimarrà chiusa al traffico da piazzale della stazione a viale Verdi fino alla conclusione della manifestazione.

In caso di maltempo il mercato dell’antiquariato verrà annullato.

Per tutte le info www.antiquariatovicenza.it / info@antiquariatovicenza.it / 349 6410654