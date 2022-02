Vicenza: Giorno del Ricordo, al Cimitero Maggiore giovedì 10 febbraio

Domani giovedì 10 febbraio, Giorno del Ricordo, al Cimitero Maggiore alle 11 si terrà la cerimonia istituzionale promossa dall’amministrazione comunale in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Una corona d’alloro sarà deposta al monumento che ricorda quei tragici fatti. Interverranno il sindaco Francesco Rucco, il prefetto Pietro Signoriello, l’assessore regionale Elena Donazzan, il presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ANVGD Vicenza Coriolano Fagarazzi e il presidente del Comitato 10 Febbraio Leonardo Stella.

Sabato 12 febbraio alle 11, in piazza Norma Cossetto a Polegge, il Comitato 10 Febbraio promuove un momento di riflessione sulla figura della studentessa istriana a cui il Comune di Vicenza ha di recente intitolato quel luogo per fare memoria della giovane Medaglia d’oro al valor civile, torturata, stuprata e infoibata il 4 ottobre del 1943.

La Biblioteca Bertoliana propone quattro appuntamenti culturali.

Domani, giovedì 10 febbraio a partire dalle 16.30, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, comitato provinciale di Udine e IRCI, è previsto l’evento “La Musica RICORDA: note dal Palazzo”: si apriranno le finestre di Palazzo Cordellina per fare risuonare nella città le musiche dalle terre giuliano-dalmate.

Venerdì 11 febbraio alle 18, a Palazzo Cordellina, un incontro realizzato in collaborazione con Poetry Vicenza vedrà protagonista Gian Mario Villalta, poeta e scrittore, curatore e direttore di Pordenonelegge, che introdurrà alla scoperta di Goli Otok (isola calva), che tra il 1949 e il 1956 è stata una delle più terribili prigioni in Europa dopo la Seconda guerra mondiale, e di Ligio Zanini (Rovigno d’Istria, 1927-1993), il massimo poeta di lingua istriota di tutti i tempi: “L’oblio del ricordo: Goli Otok e Ligio Zanini”.

Sabato 12 febbraio alle 17, all’interno della rassegna “I sabati musicali” organizzata in collaborazione con il Conservatorio di musica Pedrollo di Vicenza, è in programma il concerto delle classi di Arpa e Musica da camera, con musiche di P. Hindemith, N. Rota, C. Saint-Saëns e D. Sostakovich.

Nella sede di Palazzo San Giacomo, fino al 28 febbraio è allestita una vetrina interamente dedicata allo scrittore e patriota dalmata Niccolò Tommaseo, in occasione dei 220 dalla nascita. L’ingresso è libero negli orari di apertura della Biblioteca.

Per chi intenda approfondire l’argomento, la Biblioteca Bertoliana ha prodotto una bibliografia dedicata al tema al link

https://www.bibliotecabertoliana.it/it/attivita/consigli_di_lettura

Infine, sul canale YouTube Vicenza Cultura, l’assessorato alla cultura propone online un intervento del dottor Edoardo Bernkopf, vicentino figlio di reduci fiumani, sul tema “Il dramma delle foibe e dell’esodo tra negazionismo e contestualizzazione”.

Programma degli eventi consultabile al link https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/305866