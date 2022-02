Vicenza e Costabissara insieme per la messa in sicurezza

L’intersezione tra strada di Costabissara, via Fornace e via Cavour sarà messa in sicurezza. È stato approvato infatti dalla giunta il protocollo d’intesa tra i Comuni di Vicenza e Costabissara per risolvere le problematiche che riguardano l’incrocio stradale situato tra i due territori.

L’intervento riguarda la messa in sicurezza dell’intersezione che interessa strada di Costabissara, nel Comune di Vicenza, e via Cavour e via Fornace, in quello di Costabissara.

“Le criticità – spiega il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron – sono dovute sia alla geometria dell’intersezione stessa, che è causa di flussi intersecanti e di manovre potenzialmente pericolose, sia alla presenza di un rilevante passaggio ciclabile da e per il capoluogo: strada di Costabissara, da e per Vicenza, rappresenta infatti l’innesto alla rete ciclabile del capoluogo, con funzione di collegamento con il territorio del Comune di Costabissara. Sull’intersezione insistono inoltre una piazzola di fermata del trasporto pubblico locale e degli accessi carrai privati. Grazie a questo protocollo d’intesa procediamo congiuntamente per garantire una maggiore sicurezza dell’incrocio, piena funzionalità e sicurezza alla rete stradale nonché agli itinerari ciclabili e al trasporto pubblico locale.

“Ringrazio inoltre – conclude Celebron – il sindaco di Costabissara Gianni Maria Forte per la sensibilità dimostrata. Da anni i cittadini segnalavano la pericolosità dell’intersezione ed è quindi corretto procedere”.

Il protocollo vede come ente capofila il Comune di Vicenza, che con il servizio Mobilità e trasporti e lavori pubblici redigerà il progetto definitivo e si occuperà della progettazione esecutiva. L’intervento sarà cofinanziato dalle due amministrazioni e il Comune di Costabissara procederà fin da subito per il necessario rilievo.