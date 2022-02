Vicenza: chiusura tratto pista ciclopedonale Casarotto e zona Piarda

Per lavori sull’argine chiude un tratto della pista ciclopedonale Casarotto.

Chiusure e restringimenti anche in zona Piarda per manutenzione alla rete elettrica.

Per consentire l’esecuzione di lavori che il genio civile deve realizzare lungo l’argine del Bacchiglione è necessario chiudere per i prossimi tre mesi il tratto di pista ciclopedonale Casarotto che va da via Lampedusa a via Cipro.

Da giovedì 24 febbraio, inoltre, nella zona della Piarda V-Reti deve eseguire interventi di manutenzione alla rete elettrica che comporteranno la chiusura di contra’ della Fossetta per soli due giorni e di contra’ Burci dal 28 febbraio fino al 2 marzo. È inoltre previsto il restringimento di contra’ Santa Chiara dal 24 febbraio fino al 18 marzo e di contra’ del Guanto dal 28 febbraio fino al 24 marzo. Sarà sempre consentito l’accesso ai residenti e ai pedoni.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.