Vicenza Cà Balbi: incendio di un Pick up

Alle 14:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Ca’ Balbi a Vicenza per l’incendio di un Pick up Ford 250: illeso il conducente. L’autista mentre percorreva la strada verso il centro si è accorto che qualcosa non andava, si è fermato, mentre il veicolo ha preso fuoco. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno spento il Pick Up d’interesse storico, andato danneggiato nella parte anteriore del vano motore. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Durante le operazioni di spegnimento il traffico è stato deviato dalla polizia locale sul posto con due pattuglie. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.