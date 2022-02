Vicenza: appuntamenti online sportelli comunali, stop alle prenotazioni a vuoto con il nuovo messaggio di promemoria che arriverà 48 ore prima dell’incontro con il link per la cancellazione in caso di impossibilità a presentarsi

La procedura di prenotazione online degli appuntamenti agli sportelli comunali si arricchisce di un nuovo strumento. Dopo aver fissato l’incontro per il servizio di interesse, tramite il sito del Comune, il cittadino riceverà 48 ore prima dell’appuntamento un promemoria via email con l’indicazione del giorno e dell’orario. Il messaggio conterrà anche un link che permetterà l’agevole cancellazione della prenotazione in caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento.

“Questa procedura di memo automatizzati – spiega l’assessore alle risorse umane Valeria Porelli – è attiva per i servizi comunali prenotabili online da lunedì 14 febbraio. Speriamo in questo modo di ridurre il numero di prenotazioni a vuoto. Succede spesso, infatti, che le persone fissino gli appuntamenti per poi non presentarsi, con conseguenti disagi sia per gli uffici che per i cittadini. Un malcostume che si verifica in particolar modo per quanto riguarda il rinnovo delle carte d’identità, dove rileviamo una media di almeno cinque/sei prenotazioni a vuoto al giorno. Un fenomeno che purtroppo è in aumento, probabilmente anche a causa del contagio da Covid-19 che impedisce ad alcuni cittadini di presentarsi. In questi casi però è fondamentale cancellare la prenotazione, in modo tale da consentire l’immediata registrazione della nuova disponibilità consentendo ad altre persone di riservare il posto. Comprendiamo la difficoltà di ricordare l’appuntamento, se fissato molto tempo prima, ma dopo l’attivazione di questo nuovo strumento, che non solo funge da promemoria ma consente anche la cancellazione con un semplice clic, chiediamo a tutti una maggiore attenzione”.

Si ricorda che, dal primo febbraio, per accedere agli uffici pubblici, compresi quelli comunali, è necessario esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass), compresa quella che si ottiene effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (green pass base). Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e alle persone esenti dalla campagna vaccinale con idonea certificazione medica. Rimane inoltre consentito l’accesso senza il possesso di certificazione verde Covid-19 al comando di polizia locale per esigenze di sicurezza, attività di polizia giudiziaria, come la presentazione di denunce o querele, e per attività indifferibili, come il rilascio di permessi urgenti.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2022 è possibile ottenere l’emissione gratuita online dei 14 certificati anagrafici richiedibili tramite Spid, Cie o Cns nel portale dell’Anagrafe nazionale popolazione residente (Anpr). La gratuità riguarda esclusivamente i documenti rilasciati dal portale dell’Anpr. I certificati rilasciati dal Comune allo sportello, secondo quanto previsto dalla legge, richiedono invece ancora l’apposizione della marca da bollo. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza (https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,45812).