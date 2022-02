Vicenza: al via una nuova campagna di raccolta fondi per l’Emporio solidale

Emporio solidale, al via una campagna di raccolta fondi.

Già più di 300 le famiglie che vi accedono per i beni di prima necessità nell’ambito di progetti personalizzati di recupero dell’autonomia.

L’Emporio solidale, inaugurato il 3 dicembre al Mercato ortofrutticolo e operativo da gennaio, si sta avviando a diventare un punto di riferimento per le persone in situazioni di bisogno della città che, oltre a poter scegliere i beni di prima necessità in modo dignitoso, incontrano operatori con i quali definire progetti personalizzati di recupero della propria autonomia.

L’iniziativa vede del resto in prima linea una serie di soggetti che, dall’assessorato alle politiche sociali del Comune, alla Caritas Diocesana Vicentina con Diakonia Onlus, dalla Croce Rossa Vicenza alla stessa cooperativa OrtoVi, che gestisce il mercato, insieme a una fitta rete di partner, ha coprogettato questa realtà puntando alla valorizzazione e alla dignità della persona più che all’assistenza fine a se stessa.

Dopo un mese dall’apertura, i primi dati sull’attività e la nuova campagna di raccolta fondi lanciata per sostenere l’Emporio vengono presentati da Matteo Tosetto, assessore alle politiche sociali, Pierandrea Turchetti, presidente CRI Vicenza, Ivo Menara, vice presidente OrtoVi, don Enrico Pajarin, direttore Caritas Diocesana Vicentina in rappresentanza anche di Diakonia Onlus e, per la Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo, Gianluigi Pertile, responsabile area logistica, e Marco Rigon, referente della filiale.

Nel primo mese di apertura sono già state 323 le famiglie accolte e aiutate, per un totale di 1001 persone. Di queste, sono state assistite a domicilio 19 famiglie e 26 persone. 21 i giorni di apertura nel 2022, per un numero di accessi/carrelli pari a 333, dei quali 27 a domicilio. Il valore dei beni distribuiti dall’emporio nel primo mese di attività ha una stima pari a 34.465 euro, per un totale di 13 tonnellate di cibo raccolte e 6,5 tonnellate già distribuite.

Per quanto riguarda i volontari, in totale sono 47 quelli attivi all’Emporio con compiti come hostess di scaffale, accoglienza e registrazione dei nuclei, cassa, logistica di magazzino, rifornimento di scaffali, trasporto merci, pulizie, preparazione e consegna spese a domicilio. Ci sono, inoltre, otto volontari del progetto “Cittadinanze Reincontrate”, due attivati da Agesci Gruppo Vicenza e un tirocinante di Caritas/Diakonia.

Realizzato e avviato grazie al contributo della Fondazione Cariverona, l’Emporio solidale si avvia ora a operare in pianta stabile anche grazie alla generosità dell’intera comunità. Per questo motivo viene lanciata una campagna di crowdfunding, già attivata dalla Croce Rossa nel portale “rete del dono”(https://www.retedeldono.it/it/onp/emporio-solidale-di-vicenza), nel quale è possibile dare il proprio contributo attraverso carta di credito, satyspay e paypal.

È possibile donare, inoltre, anche tramite l’Iban IT75U0880711800000000856674 presso la Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo S.C.

“Dopo l’avvio dell’Emporio, un luogo che supera la logica del pacco della spesa e aiuta chi è in difficoltà attraverso un percorso di crescita e confronto – afferma l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto -, diamo avvio adesso ad un’iniziativa come la raccolta fondi volta a dare un sempre maggiore sostegno grazie al coinvolgimento di tutta la comunità. La coprogettazione tra pubblico e privato, che ha dato vita all’Emporio, è risultata vincente. Adesso la sfida è di far conoscere questa iniziativa anche ai cittadini che non necessitano dei servizi dell’Emporio, ma che possono dare con il loro contributo un grande aiuto a chi si trova invece in situazioni di difficoltà”.

“Nell’ambito degli obiettivi strategici che Croce Rossa Italiana si è prefissata di raggiungere dal 2018 al 2030 – continua Pierandrea Turchetti, presidente CRI Vicenza – vi è quello dell’inclusione sociale, promuovere lo sviluppo dell’individuo prestando attenzione alla persona e al suo benessere. Croce Rossa Vicenza da oltre 30 anni si occupa delle persone in situazioni di disagio erogando una serie dì servizi tra i quali la distribuzione alimentare ai nuclei familiari in difficoltà. Nel solo 2021 abbiamo assistito, presso la nostra sede di contrà Torretti, 115 nuove famiglie, abbiamo avuto 1293 accessi alle nostre sedi e abbiamo distribuito beni dì prima necessità per un controvalore di 127.959,99 euro. Ora la nostra esperienza è stata messa a disposizione dell’Emporio Solidale di Vicenza in rete con gli altri protagonisti del progetto, per poter dare insieme una pronta risposta”.

“L’esperienza dell’emporio solidale – afferma Don Enrico Pajarin, presidente Caritas Diocesana Vicentina – è un esempio dei buoni frutti che può dare la sinergia tra diverse realtà che hanno a cuore le persone che vivono in una situazione di precarietà o addirittura di profonda povertà. Un progetto di solidarietà che si muove su un doppio binario: l’aiuto in beni primari e la possibilità di sostenere l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso i tirocini attivati dall’Associazione Diakonia Onlus. Si tratta, insomma, di un’iniziativa dall’alto e concreto valore sociale”.

“L’emporio solidale della città – prosegue Ruggero Polato, presidente di OrtoVi -rappresenta il modo di unire le forze, di coinvolgere i cittadini, ognuno per le proprie disponibilità, di sensibilizzare il comparto del commercio e delle imprese limitando anche sprechi e dispersioni. La sinergia fra il mercato ortofrutticolo e il Comune di Vicenza ne è un primo esempio, auspichiamo che se ne promuovano presto altri. OrtoVi, si è occupato inizialmente della preparazione dei locali, ma sarà promotore anche di corsi e incontri aperti a tutti, toccando temi come l’educazione economica, le attività antispreco e la sana alimentazione”.

“La banca – conclude Gianluigi Pertile, responsabile area logistica della Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo – condivide lo scopo di questa iniziativa volto all’attenzione e alla stabile valorizzazione della persona, come previsto anche nello Statuto, laddove prescrive il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli appartenenti alla comunità locale”.