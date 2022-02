Vicenza: 26 e 27 febbraio carnevale nei quartieri

Il carnevale ritorna ad animare i quartieri di Vicenza. La tradizionale manifestazione dedicata ai bambini e alle famiglie si svolgerà, con la collaborazione dell’assessorato alla partecipazione, sabato 26 febbraio nell’area verde di Parco Città e nel centro di via Maurisio e domenica 27 febbraio nel quartiere dei Ferrovieri.

Nell’area di Parco Città, in via Mollino, sabato 26 febbraio si terrà il “Gran Carnevale dei bambini”, a cura della Galleria Parco Città e degli Alpini di Anconetta e Polegge. La festa partirà alle 15, dall’esedra dell’area, con la sfilata delle mascherine accompagnata dalle Majorettes Palladio Dance e dalla banda strumentale Arrigo Pedrollo. La passeggiata si svolgerà lungo il perimetro del parco e ritornerà all’esedra alle 15.45 per lo spettacolo delle Majorettes. Dalle 16 ci saranno la premiazione a sorteggio delle mascherine e l’intrattenimento. Durante la manifestazione saranno presenti un gonfiabile per bambini, palloncini e punto ristoro.

In caso di maltempo l’evento si terrà sabato 5 marzo. Sarà necessario usare la mascherina e non verrà consentito l’utilizzo di schiuma e coriandoli. Il lancio delle stelle filanti in carta sarà permesso in un’area delimitata del parco. Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/307356

Sabato 26 febbraio alle 16 è in programma anche “Carnevale 2022 con Play & Funny”, organizzato nella sala polifunzionale del centro in via Maurisio 69 da A.s.d. – A.p.S Associazione sportiva e promozione sociale.

L’ingresso è libero con obbligo di green pass dai 12 anni. Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/307424

“Il sorriso del quartiere” animerà domenica 27 febbraio i Ferrovieri. L’appuntamento è alle 15 alla parrocchia San Antonio con animazione e giochi. I bambini verranno divisi in quattro gruppi, da massimo 30, e dislocati in diversi spazi della parrocchia. La festa di carnevale si concluderà alle 17 con la premiazione della mascherina più bella, originale e brutta. Tra gli organizzatori, oltre alla parrocchia e all’oratorio OraGiochi, numerose associazioni del quartiere.

Per l’ingresso negli spazi parrocchiali sarà richiesto l’uso della mascherina a bambini con più di sei anni e agli adulti. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/307646