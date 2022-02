ULSS 7 Pedemontana: da domani riaprono le visite ai degenti negli ospedali

In conformità con le linee guida regionali, da venerdì 11 febbraio negli ospedali di Bassano del Grappa, Santorso e Asiago per i familiari sarà consentito l’accesso esibendo il Green Pass

In linea con le disposizioni regionali, a partire dalla giornata di domani negli ospedali di Bassano del Grappa, Santorso e Asiago sarà nuovamente possibile far visita ai degenti ricoverati, ferma restando la necessità – per accedere alle strutture – del Green Pass (base o rafforzato) ed indossando i dispositivi di protezione individuali.

La verifica di questi requisiti sarà effettuata direttamente ai varchi all’ingresso degli ospedali e i visitatori saranno identificati in maniera univoca con un braccialetto giallo. In ogni caso, al fine di evitare assembramenti dentro e fuori i reparti, per ogni degente sarà ammesso un solo visitatore nella stessa giornata, durante gli orari di visita definiti dai singoli reparti.

Il Green Pass sarà richiesto anche agli accompagnatori di utenti che accedono alle strutture sanitarie per effettuare prestazioni ambulatoriali e che abbiano l’effettiva necessità di essere accompagnati.

Sarà possibile invece, prestare assistenza continuativa a pazienti ricoverati che ne necessitino (caregiver identificati dal reparto) esibendo, oltra al green pass anche l’esito negativo di un tampone svolto ogni 48 ore.