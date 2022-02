Trissino: incendio del tetto di una villetta in costruzione

La notte scorsa, alle 1, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Romanina a Trissino per l’incendio del tetto ventilato di una villetta in costruzione. Ad accorgersi dei primi bagliori delle fiamme un vicino di casa, che ha subito dato l’allarme alla sala operativa del 115. I pompieri, arrivati da Arzignano, sono riusciti tempestivamente a sezionare la copertura tagliandola e spegnere l’incendio che ha riguardato circa 30 mq, riuscendo ad evitare un rogo generalizzato. Le cause dell’incendio, probabilmente dovute alla posa in opera delle guaine, sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore.