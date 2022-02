Teatro Roi: con Gigi Mardegan le “influenze” fanno sorridere

Si conclude la manifestazione organizzata dalla locale compagnia Astichello con il sostegno del Comune di Monticello Conte Otto

Teatro Roi: domenica 20 febbraio si scoprono i vincitori del 14° Premio “Danilo Dal Maso”

E con Gigi Mardegan le “influenze” fanno sorridere

Si conosceranno domenica 20 febbraio alle 16 i nomi dei vincitori del 14° Premio “Danilo Dal Maso”, concorso che ha accompagnato la seconda parte della stagione di prosa organizzata al Teatro Roi di Monticello Conte Otto dalla locale Compagnia Astichello con il sostegno del Comune. La proclamazione sarà accompagnata dallo spettacolo fuori concorso “Tu chiamale se vuoi… influenze” di Fulvio Ervas con Gigi Mardegan, de Il Satiro di Paese (Treviso), per la regia di Nora Fuser: una riflessione tanto acuta quanto divertente sul rapporto dell’umanità con le epidemie.

A contendersi il “Dal Maso”, come consuetudine inserito nella rassegna “Febbraioateatro”, sono le compagnie “Benvenuto Cellini” di Padova (“Acqua e ciacole” di Alfredo Testoni), Teatroinsieme di Zugliano (“Il ladro” di Angelo Rojo Mirisciotti), Il Mosaico di Rovigo (“Commendatore a rate” di Casimiro Penzo) e Amici del Teatro di Pianiga (“Ancora sei ore” di Davide Stefanato). Saranno assegnati anche il Premio Fidas al migliore interprete e il Premio della Pro Loco alla migliore scenografia.

Biglietti a 8,50 euro. Prenotazione obbligatoria al 333 2413381; oppure al Roi, il venerdì dalle 18 alle 20 e nei giorni di spettacolo due ore prima dell’inizio. Informazioni: 0444 947511 (Comune); 333 2413381 (Compagnia Astichello); 0444 324907 (Fita Veneto). Accesso secondo le normative sanitarie vigenti.

La rassegna di prosa al Roi è stata dedicata alla memoria di Valerio Dalla Pozza, attore della Astichello prematuramente scomparso la scorsa estate. Sabato 5 e domenica 6 marzo, come gustosa appendice del cartellone, debutto della stessa formazione ne “La pillola Tiramesù” di Antonio Stefani, regia di Aldo Zordan.