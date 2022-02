Sportello “A Vicenza non sei solo” il Comune cerca partner

Sportello “A Vicenza non sei solo”, il Comune cerca associazioni per rafforzare il servizio dedicato agli anziani soli e alle persone fragili.

Ogni mese dà risposta a 300 richieste garantendo piccole commissioni, accompagnamenti o semplicemente una voce amica contro la solitudine.

I servizi sociali del Comune hanno pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con cui sottoscrivere una convenzione per rafforzare negli anni 2022 e 2023 i servizi offerti dallo sportello “A Vicenza non sei solo”.

“Con il rafforzamento di questo servizio – ricorda il sindaco Francesco Rucco – vogliamo continuare a garantire e far sentire concretamente la vicinanza della comunità agli anziani e alle persone sole che hanno subìto più di altri le conseguenze negative della pandemia e che hanno dimostrato di apprezzare lo sportello telefonico loro dedicato”.

“L’avviso – aggiunge l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto – punta a sviluppare l’importante rapporto con le tante associazioni radicate nel territorio già sperimentato con il progetto Collaborazioni di vicinato, per creare un circuito virtuoso tra lo sportello “A Vicenza non sei solo” e le realtà che possono essere di aiuto alle persone anziane o in difficoltà. Lo sportello, che risponde tutte la mattine e il martedì e giovedì pomeriggio allo 0444221020, riceve infatti circa 300 telefonate ogni mese di persone che hanno bisogno di informazioni, di piccoli aiuti o anche semplicemente di vicinanza in un momento che è ancora caratterizzato da incertezza e difficoltà. Solo con l’aiuto di tutta la comunità e del volontariato è possibile rispondere concretamente ai loro bisogni.”

Il servizio “A Vicenza non sei solo”, evoluzione dell’esperienza “Vicenza sicura”, ha infatti il compito di rispondere concretamente ai bisogni espressi dagli utenti più fragili, in particolare anziani soli, famiglie o singoli privi di rete familiare o amicale, anche a fronte della persistenza dell’epidemia da Coronavirus.

Sono due gli ambiti di intervento per i quali il Comune cerca partner del terzo settore per garantire tale obiettivo: quello dell’accompagnamento, assistenza e prossimità sociale e quello delle attività ricreative, di cittadinanza attiva e socializzazione.

Per quanto riguarda il primo ambito, si cercano partner in grado di garantire servizi di trasporto con mezzi propri al centro vaccinale, dal medico di base, in ospedale o per acquisti voluminosi, il disbrigo commissioni, la compagnia assicurata con passeggiate al parco, visite, telefonate, la spesa da fare insieme o la sua consegna a domicilio.

Tra le attività ricreative si prevede l’organizzazione di momenti di socializzazione in piccoli gruppi o altre attività di sostegno alla solitudine.

Possono presentare la propria manifestazione di interesse le associazioni senza scopo di lucro che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale di Vicenza o che qui operino attivamente a favore della cittadinanza da almeno tre anni.

La domanda, comprensiva della proposta di attuazione del servizio, dovrà pervenire entro le 12 del 10 marzo all’indirizzo: vicenza@cert.comune.vicenza.it – secondo le modalità indicate al link: https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/306595

Per informazioni sullo sportello “A Vicenza non sei solo”: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42719,250025