Schio Teatro Astra: Marta Dalla Via

Venerdì 11 febbraio, al Teatro Astra di Schio (VI) il primo appuntamento della rassegna Schio Teatro Popolare

MARTA DALLA VIA SMASCHERA LA LINGUA CON LA SUA TAGLIENTE IRONIA

Sul palco il nuovo spettacolo dell’attrice vicentina “Le parole non sanno quello che dicono”

Sarà un appuntamento tutta da ricordare quello che si prospetta a Schio (VI), venerdì 11 febbraio ore 21 al Teatro Astra, per l’inaugurazione della rassegna “Schio Teatro Popolare”: Marta Dalla Via porterà in scena “Le parole non sanno quello che dicono”, realizzato con la direzione musicale di Roberto Di Fresco e in collaborazione con La Piccionaia-Centro di produzione Teatrale. Lo spettacolo sarà incentrato su quelle che l’attrice chiama le pecore nere del linguaggio ossia le parolacce o parole che non si possono pronunciare, un tema saporito e promettente affrontato con una semplicità quasi fanciullesca. Verranno infatti indagati quali sono i termini impronunciabili o ritenuti tali e soprattutto quale destino scegliere di assegnar loro. Sostituirle con sinonimi, eliminarle definitivamente, adeguarle? Perché come dice l’attrice, le parole “non possono essere buone o cattive perché non sono consapevoli, non sanno quello che dicono. Ma tu? […] Sono per una comicità che crei conseguenze non per una che consolidi le convenzioni e voglio capire fino a dove posso spingere il mio humor linguistico per smascherare le nostre ipocrisie lessicali. Vorrei che questo spettacolo diventasse un mini corso di difesa concettuale da costruire e arricchire insieme al pubblico. – continua Marta Dalla Via – È più importante cambiare le parole o le cose che quelle parole intendono?”

La rassegna, parte integrante del cartellone teatrale scledense e aperta al talento del territorio, è composta di tre appuntamenti che saranno tutti ospitati al Teatro Astra. Nella serata di venerdì 11 febbraio l’attrice incontrerà un gruppo di studenti del Liceo Classico di Schio che stanno seguendo il percorso di accompagnamento al Teatro “Campus critico”, condotto d’organizzatrice e facilitatrice Silvia Ferrari.

Marta Dalla Via, attrice, regista e scrittrice vicentina, inizia il suo percorso artistico seguendo il lavoro di Pippo Delbono, Laura Curino, Angela Malfitano e Francesca Mazza. Insieme al fratello Diego e a Roberto Di Fresco fonda la compagnia Fratelli Dalla Via, con la quale da anni si esibisce in tutta Italia. Vince numerosi premi: Premio Kantor 2010 e Ctas Oltrelaparola 2011 per Piccolo Mondo Alpino, premio Scenario 2013 per Mio figlio era come un padre per me, premio Hystrio Castel dei Mondi 2014 alla compagnia e nel 2019 il premio Melato per il teatro. Assieme al fratello ha partecipato come artista al percorso Lovers. Innamorarsi di un teatro al Teatro Civico di Schio.

Informazioni: Biglietto unico: intero € 12.00, ridotto € 10.00. È possibile acquistare anche online sul circuito Vivaticket. La biglietteria è aperta dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00 al Teatro Civico di Schio, in via Pietro Maraschin n. 19. Info: Teatro Civico: Tel. 0445.525577, info@teatrocivicoschio.it, www.teatrocivicoschio.it