Schio: nuova illuminazione pubblica e riqualificazione dell’arredo urbano in centro.

Sono in corso le installazioni di tredici nuovi fari led posti all’altezza delle cornici di gronda dei palazzi – in modo da avere una migliore resa e diffusione della luce – in altrettanti punti del centro della città. Nel dettaglio le aree interessate sono piazza 4 Novembre, piazzetta Garibaldi, piazza Rossi e via Capitano Sella. Grazie alla loro altezza, di circa 10 metri, riusciranno a garantire una migliore illuminazione soprattutto per le zone pedonali per ora rischiarate solo da lampioni con altezza di 4 metri.

Il tutto rientra in un progetto di miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle vie e nelle piazze centrali del valore complessivo di 30mila euro, cofinanziato al 30% dalla Regione grazie a un bando legato ai Distretti del Commercio. Sempre grazie a un bando regionale voluto per sostenere il settore del commercio nell’ambito dei centri storici e urbani, è stato possibile migliorare anche l’arredo urbano. Nello specifico sono stati posizionati nuovi paletti dissuasori davanti la chiesa di Sant’Antonio e lungo il tratto finale di via Pasini, sono stati sostituiti i dissuasori in piazza Rossi dove prossimamente verranno posizionati nuovi paletti estraibili ed è stato reso più sicuro l’attraversamento pedonale di via Capitano Sella. I lampioni storici del centro sono stati riverniciati e rimessi a nuovo, a breve verranno sostituite le rastrelliere per le biciclette con altre che hanno la possibilità di agganciare il telaio e verranno installate anche nuove colonnine per le prese elettriche al posto dei quadri di plastica presenti in piazza Statuto e in piazza Almerico. Il tutto per un totale di 50mila euro cofinanziato al 30% dalla Regione Veneto.

«Si tratta degli ultimi interventi portati a termine attraverso bandi regionali a cui abbiamo partecipato – spiega il Sindaco Valter Orsi -, che si inseriscono nell’ambito di un ampio percorso che intrapreso già all’inizio del nostro insediamento che ci ha portato all’identificazione del centro storico in distretto del commercio per poi poter prendere parte ai bandi diretti della Regione Veneto. A breve, dunque, andremo a concludere il potenziamento dell’illuminazione pubblica che rientra nelle azioni di miglioramento dei servizi e dell’arredo urbano del centro storico. Siamo già pronti per partecipare al prossimo bando, che speriamo ci porti nuove risorse».

In piazza Almerico, poi, si è in attesa dell’installazione di 24 punti luce, di cui 14 fari colorati e sinuosi per concludere la sua riqualificazione che ha già visto il posizionamento di nuovi archetti d’acciaio per agganciare le biciclette in un’area che verrà illuminata. L’installazione dei punti luce in piazza Almerico è prevista per la settimana prossima, con conseguenti modifiche della viabilità: dalle ore 8.00 di lunedì 21 febbraio alle ore 18.00 di venerdì 25 febbraio, eccetto mercoledì 16 febbraio (ore 6.00-15.00 per il mercato) è istituito il divieto di transito e di sosta.

Fonte Comune di Schio