Schio: al via i lavori per l’allargamento di via Pietro Maraschin

Inizieranno lunedì 21 febbraio i lavori di allargamento di via Pietro Maraschin in corrispondenza dell’intersezione con via XX Settembre. L’intervento permetterà di ricavare una terza corsia di accumulo per la svolta dei veicoli verso via XX Settembre dedicata al traffico diretto al centro della città.

«Questi lavori permetteranno di snellire il traffico evitando la formazione di code in via Maraschin – dice il Sindaco Valter Orsi -, che risulta una delle vie più trafficate della città in quanto è anche l’unica via di attraversamento diretto per coloro che arrivano o si dirigono in direzione Torrebelvicino. Si tratta di lavori propedeutici anche per la prossima istituzione del senso unico in via Pasubio, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via San Rocco, per l’uscita dal centro storico che consentirà di eliminare l’attuale semaforo a senso unico alternato nella strettoia all’altezza della Fabbrica Alta, andando a realizzare quindi una anello viario molto più efficiente. L’intervento complessivo del comparto, volto al miglioramento della fluidità del traffico, prevede anche la realizzazione di una rotatoria a sostituzione dell’impianto semaforico tra via Maraschin e via Cardatori che è già in corso di progettazione».

I lavori prevedono la demolizione e ricostruzione del muro di delimitazione della proprietà a lato dell’allargamento, la realizzazione di un nuovo marciapiede, l’allargamento della sede stradale con il ricavo della corsia centrale di accumulo veicoli, il rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale.

La fine dei lavori è prevista per metà aprile 2022, con condizioni meteorologiche favorevoli. In alcuni periodi, per necessità di cantiere, sarà necessario istituire il senso unico alternato in via Maraschin nei pressi dell’intersezione con via XX Settembre (dalle 8.30 alle 18). L’intervento è stato affidato alla ditta C.V.S. Servizi srl di Schio e il costo complessivo del progetto è di 120mila euro.

Fonte Comune di Schio