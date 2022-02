San Nazario di Valbrenta: incendio di una canna fumaria

Dalle 17:15, di venerdì, i vigili del fuoco stanno operando in via Rivalta in località San Nazario di Valbrenta per l’incendio di una canna fumaria di un’abitazione di tre piani che si è esteso al tetto: nessuna persona ferita. I pompieri arrivati da Bassano e in rinforzo da Vicenza con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 12 operatori stanno operando per sezionare la parte di copertura in legno interessata dalle fiamme. Operazioni di soccorso ancora in atto.