Rsa, Sbrollini (IV): torniamo alla normalità dei rapporti umani entro la fine di marzo

“I giardini e gli ingressi non bastano. Gli ospiti delle Rsa hanno bisogno di tornare a rivedere i loro cari in normalità. Le norme approvate in Parlamento sono servite e a poco, evidentemente. I direttori sanitari le aggirano abbastanza facilmente. Sono ormai due anni che gli ospiti delle Rsa sono abbandonati alla solitudine degli affetti. Al massimo un parlatoio e con visite rarefatte. Le aperture, in alcuni casi, sono state temporanee e legate alla stagione. Dobbiamo tornare alla normalità dei rapporti. I saloni in cui appena due anni fa volontari parenti e amici si alternavano per visite e servizi oggi sono svuotati e lasciano il posto all’attesa ed alla solitudine”.

La senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini chiede a gran voce un cambio di attenzione nei confronti degli anziani ospiti nelle Rsa.

“Come ha bene ricordato la mia collega Lisa Noja nel suo intervento alla Camera, benché si siano modificate tante volte le norme, quello che è stato previsto nello spirito delle leggi, non è stato mai tradotto in un cambiamento concreto della situazione vissuta dagli ospiti in tante strutture. Anche da noi, nel vicentino, la situazione non è tornata alla normalità.

Contiamo che l’emendamento presentato recentemente da Italia Viva sia efficace. Si chiede di sancire proprio questo, l’esercizio del diritto alla visita, che deve essere continuativo in quanto è un diritto fondamentale . Mi auguro che sia l’ultima volta in cui dovremo intervenire e che sia finalmente scritta la parola fine a questa straziante sofferenza degli ospiti e dei loro cari. Chiediamo ai direttori sanitari di considerare di più l’aspetto umano e gli affetti, visto che il 31 marzo finirà anche lo stato di emergenza”.

